Китай изпраща най-лошия си месец тази година със смесени очаквания за бъдещето

През юли китайската икономика отбеляза най-дълбокото си забавяне за годината, което повиши очакванията Пекин да въведе повече стимули тази година, за да компенсира въздействието на търговската война на Доналд Тръмп, пише Bloomberg в материал.

Кампанията за ограничаване на свръхкапацитета у дома допълнително засилва напрежението заради по-високите мита. Инвестициите в дълготрайни активи спаднаха най-много от избухването на Covid в началото на 2020 г. насам, а растежът на индустриалната активност е най-слабият от осем месеца – знак, че по-ранният бум на фабриките в опит да се изпреварят американските мита от над 50% намалява.

По-слабите разходи за инфраструктура и потребление също бяха ключов виновник за забавянето, разкривайки доколко частното търсене остава крехко.

„Изглежда, че американските тарифи тепърва започват да се отразяват“, коментира Дънкан Ригли, главен икономист за Китай в Pantheon Economics. „Вътрешното търсене е мудно, но не подценявайте подготовката на Китай за продължителна търговска война. Те задържат мерките за подкрепа, за да ги използват, ако и когато износът наистина започне да се забавя“, допълва той.

Взети заедно, данните биха могли да дадат на преговорния екип на Тръмп по-голямо влияние в опита да се окаже натиск върху правителството на президента Си Дзинпин, което е едно от последните със сделка със САЩ. Американският лидер получи свое икономическо предупреждение тази седмица, когато данните за инфлацията на едро показваха, че компаниите вече прехвърлят разходите от митата върху потребителите.

Китайските инвестиции отслабват широкоспектърно през юли. Графика: Bloomberg LP

И макар Китай да е напът да постигне целта си за растеж от около 5%, след като отчете 5,3% ръст през първата половина на годината, икономисти от Nomura Holdings Inc. и Commerzbank AG посочват, че е може би е само въпрос на време Пекин да отговори с по-големи стимули.

От Bloomberg Economics очакват Китайската централна банка да облекчи допълнително паричната си политика още през септември.

„В краткосрочен план цената за справяне със свръхкапацитета и дефлацията може да бъде още по-слаб растеж“, коментира Роб Субараман, главен икономист в Nomura, в бележка от петък. „Пекин е много вероятно да побърза да въведе нов кръг от подкрепящи мерки през втората половина на годината“, прогнозира той.

Тази седмица Тръмп удължи паузата за повишаване на митата върху китайски стоки с още три месеца, стабилизирайки търговските връзки, но това не успя да премахне напълно несигурността между двете най-големи икономики в света.

През по-голямата част от годината китайският износ остана светъл лъч въпреки спада в доставките за САЩ, след като Тръмп повиши тарифите.

Въпреки това се наблюдава забавяне на износа, като от Pantheon изчисляват, че растежът му през юли се е забавил до 0,2% на месечна база в сезонно коригирано изражение спрямо 0,4% през предходния месец.

Забавянето на икономическия растеж през юли беше по-лошо от очакваното и по-широкообхватно. Продажбите на дребно нараснаха с най-слабия темп от декември, според данни, публикувани в петък, като и пазарът на имоти отново се влоши.

Инвестициите в дълготрайни активи спаднаха с около 5,3% през юли спрямо предходната година, което е най-лошият показател от избухването на Covid през през първите месеци на 2020 г., според оценки на икономисти, базирани на официални данни.

Частните компании, които бяха предпазливи по отношение на разширяването през последните години, отчетоха най-лошото свиване на инвестициите от септември 2020 г. през първите седем месеца. Капиталовите разходи на производителите нараснаха с най-бавния темп от повече от година през същия период.

Говорителят на Националната статистическа служба Фу Линхуей посочи „продължаващото въздействие на търговския протекционизъм и едностранчивостта“ и заяви, че екстремните метеорологични условия в някои региони също оказват натиск върху икономическата дейност.

Макар властите в Пекин досега да предпочитат да държат основни стимули в резерв за евентуално забавяне, тази седмица обявиха по-скромни мерки, като план за субсидиране на част от лихвените плащания по някои потребителски заеми.

Китайската централна банка за последно смекчи паричната си политика през май, когато намали лихвените проценти и сви размера на паричните стимули, които кредиторите трябва да държат в резерв.

Съществуващите фискални стимули на правителството не дадоха особен тласък през юли, тъй като временен недостиг на финансиране ограничи потребителските субсидии, а екстремните метеорологични условия вероятно забавиха строителството на инфраструктура.

Допълнителен натиск дойде и от мерките на Пекин срещу ценовите войни, след като производителите отговориха на призива за ограничаване на прекомерното фабрично производство.

Инвестициите в сектори, сред които индустрии като батерии и слънчеви панели, са се влошили значително през юли, според Nomura, обхващайки и индустрии, където някои от най-интензивните ценови войни продължават да бушуват.

Въпреки това, коригирана спрямо инфлацията, икономиката се е разширила с около 5% през юли спрямо преди година, въз основа на оценки на Goldman Sachs Group Inc. Растежът може да се възстанови умерено през август, тъй като сезонни фактори като екстремното време се очаква да отминат.

С поглед към септември анализаторите на Morgan Stanley заявиха, че икономиката е напът да се влоши отново заради ефекти от по-ранното активиране на износа и намаляващото въздействие на потребителските субсидии.

„Икономическата активност през първата половина на годината надмина очакванията“, посочва Карлос Казанова, старши икономист за Азия в Union Bancaire Privee в Хонконг. „Втората половина обаче вероятно ще отразява по-умерена реалност“, допълва той.