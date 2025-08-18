Еврозоната отчете излишък от 7 млрд. евро от международната търговия със стоки

Излишък от 7 млрд. евро в търговията със стоки с останалата част от света през юни 2025 г. показват първите оценки на баланса на еврозоната. Данните бяха публикувани в понеделник от европейската статистическа служба Евростат. За сравнение, през същия месец на миналата година излишъкът е достигнал 20,7 млрд. евро.

Износът на стоки от единния валутен съюз през юни възлиза на 237,2 млрд. евро, което представлява ръст с 0,4% в сравнение с юни 2024 г., когато отчетената стойност е била 236,3 млрд. евро.

Вносът възлиза на 230,2 млрд. евро - увеличение с 6,8% спрямо отчетените преди година 215,6 млрд. евро.

През периода от януари до юни еврозоната е отбелязала излишък в размер на 93,3 млрд. евро в сравнение с регистрираните 102 млрд. евро през същия период на миналата година. Износът на стоки от еврозоната към останалата част от света се е увеличил до 1 485,8 млрд. евро (увеличение с 3,9% в сравнение с периода януари-юни 2024 г.), а вносът е нараснал до близо 1,4 трлн. евро, отбелязвайки ръст от 4,9%.

Търговията в рамките на валутния съюз се е увеличила до 1,32 млрд. евро през първото полугодие, което представлява ръст от 1,3% спрямо 2024 г., сочат още данните на Евростат.

В същото време балансът на Европейския съюз (ЕС) сочи излишък от 8 млрд. евро в търговията със стоки с останалата част от света през юни 2025 г. в сравнение с отчетените 20,3 млрд. евро през същия месец на 2024 г.

Експортът на стоки извън блока възлиза на 213,7 млрд. евро – точно толкова, колкото и през юни миналата година. Импортът е в размер на 205,7 млрд. евро, което е с 6,4% повече в сравнение с регистрираните през юни 2024 г. 193,4 млрд. евро.

През юни излишъкът на ЕС се е свил в сравнение с май, спадайки от 13 млрд. евро на 8 млрд. евро. Това се дължи до голяма степен на рязкото намаление на излишъка от химически продукти, който е спаднал от 23,2 млрд. евро на 14,3 млрд. евро, частично компенсиран от по-малък дефицит в енергетиката (от 25,2 млрд. евро на 23,4 млрд. евро) и умерено увеличение на излишъка от машини и превозни средства (от 15 млрд. евро на 16,4 млрд. евро).

В сравнение с юни 2024 г. излишъкът на ЕС се е свил с 12,3 млрд. евро главно поради по-ниския излишък при машините и превозните средства (от 21,3 млрд. евро на 16,4 млрд. евро), химически продукти и свързани с тях продукти (от 19,1 млрд. евро на 14,3 млрд. евро) и други промишлени стоки (от излишък от 1,9 млрд. евро на дефицит от 1,4 млрд. евро).

През първото полугодие евроблокът отбеляза излишък от 80,1 млрд. евро в сравнение с 92,9 млрд. евро през същия период на миналата година.

Износът на стоки извън ЕС се е увеличил до 1,34 трлн. евро (ръст с 4,4 % в сравнение с януари-юни 2024 г.), а вносът е нараснал до 1,26 трлн. евро (скок с 5,8% спрямо първите шест месеца на 2024 г.).

Търговията в рамките на блока се е повишила до 2,07 трлн. евро през периода от януар до юни 2025 г., което е ръст от 1,4% в сравнение с януари-юни 2024 г.