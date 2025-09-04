Социалният министър: Средната работна заплата в България расте с 12%

Средната работна заплата в страната се е увеличила с 12%, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред БНТ.

Очаква се догодина минималната работна заплата да бъде 1213 лв., като това е предложението на правителството, по което тече обществено обсъждане, допълни Гуцанов. В момента минималното трудово възнаграждение е 1077 лв.

Той подчерта, че средната заплата расте в Търговище с 18,3%, като в Смолян също има двуцифрено увеличение, а в Благоевград това възнаграждение се повишава с 20,3 на сто.

Гуцанов отбеляза, че изчисляването на линията на бедност, която беше повишена със 126 лв., става по справедлива методика.

Според министъра КНСБ иска методиката, по която се изчислява линията на бедност, да бъде тази, използвана до 2021 г.

"Новата методика е одобрена и е призната и е в синхрон с европейските изисквания. И още нещо - тя дава много повече икономически показатели. Защото в определени ситуации малката кошница може да доведе до там, че да няма повишаване на линията на бедност“, изтъква Гуцанов.

По отношение на минималната работна заплата той посочи, че очакванията са тя да се увеличи до 1213 лв.

Гуцанов подчерта, че формулата, по която се изчислява този показател, не е сбъркана.

"Напротив, формулата е отново в пълен синхрон. И даже тук, предполагам, ще има по-остър спор. Особено с работодателските организации. Но тя се очертава да бъде 1213 лв. Казвам очертава, защото в момента е на обществено обсъждане. След това трябва да има Националния съвет за тристранно сътрудничество. Трябва да има постановление на Министерски съвет", заяви министърът.

Гуцанов подчерта, че се взимат сериозни мерки за ограничаване на сивата икономика. Той подчерта, че трябва да има ясен знак от страна на министерството и кабинета, че ще се работи срещу сивата икономика.

По данни на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) сивият сектор е около 23% от икономиката на страната. По други данни той надхвърля 30-31%, посочва Гуцанов.

„Да вземем едно средно ниво - около 25-26%. Това е огромна цифра", изтъква министърът.