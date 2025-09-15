Еврозоната бележи търговски излишък в размер на 12,4 млрд. евро

Еврозоната е отбелязала излишък от 12,4 млрд. евро в търговията със стоки с останалата част от света през юли 2025 г. в сравнение с отчетените 18,5 млрд. евро през юли 2024 г. Това показват предварителните оценки на Европейската статистическа служба, публикувани в понеделник.

Износът на стоки през юли възлиза на 251,5 млрд. евро – ръст от 0,4% в сравнение с обема за 250,4 млрд. евро година по-рано. Вносът е бил на стойност 239,1 млрд. евро или с 3,1% повече в сравнение с юли миналата година (231,9 млрд. евро).

През юли салдото на региона се е увеличило в сравнение с юни, като излишъкът е нараснал от 8 млрд. евро на 12,4 млрд. евро. Това подобрение се дължи предимно на нарастващите излишъци при химикалите и свързаните с тях продукти, които са се увеличили от 15,4 млрд. евро на 17,4 млрд. евро, и при машините и превозните средства, които са нараснали от 13,7 млрд. евро на 18,5 млрд. евро.

В сравнение с юли 2024 г. салдото на валутния съюз е намаляло с 6,1 млрд. евро, което се дължи главно на химикалите и свързаните с тях продукти, чийто излишък е спаднал от 23,8 млрд. евро на 17,4 млрд. евро.

През периода от януари до юли еврозоната е отбелязала излишък от 106,9 млрд. евро в сравнение с регистрираните 120,4 млрд. евро през същия период на миналата година, сочат още данните на Евростат.

Търговският баланс на Европейски съюз

Балансът на Европейския съюз (ЕС) показва излишък от 12,1 млрд. евро в търговията със стоки с останалата част от света през юли 2025 г. спрямо отчетените 15,9 млрд. евро през юли 2024 г.

Износът на стоки извън блока възлиза на 227,7 млрд. евро, което е с 0,5% по-малко спрямо същия месец на миналата година (228,8 млрд. евро). Вносът от останалата част на света е бил на стойност на 215,6 млрд. евро или с 1,2% повече в сравнение с юли 2024 г. (213 млрд. евро).

През юли салдото на ЕС се е увеличило в сравнение с юни, като излишъкът е нараснал от 7,9 млрд. евро на 12,1 млрд. евро. Това подобрение се дължи главно на увеличението на излишъците от химикали и свързани с тях продукти, които са се повишили от 14,5 млрд. евро на 16,6 млрд. евро, и от машини и превозни средства, които са нараснали от 16,5 млрд. евро на 21,4 млрд. евро.

В сравнение с юли миналата година салдото на ЕС е намаляло с 3,8 млрд. евро, главно поради свиване на излишъка при химикалите от 22,2 млрд. евро на 16,6 млрд. евро и при другите промишлени стоки, където дефицитът се е увеличил от 1,9 млрд. евро на 3,1 млрд. евро.

През периода от януари до юли евроблокът е отбелязал излишък от 91,8 млрд. евро в сравнение с отчетените 108,9 млрд. евро през същия период на миналата година.