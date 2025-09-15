Русия съживява бартерната търговия, за да заобиколи санкциите на Запада

Старомодният бартер отново набира скорост във външната търговия на Русия за първи път от 90-те години на миналия век насам, като компаниите, които се стремят да заобиколят западните санкции, разменят пшеница за китайски коли и ленено семе за строителни материали, пише Ройтерс.

Въпреки че Русия изгражда топли отношения с Китай и Индия, завръщането на бартера показва до каква степен войната в Украйна е изкривила търговските отношения на най-големия производител на природни ресурси в света, три десетилетия след като разпадането на Съветския съюз през 1991 г. доведе до икономическа интеграция на Русия със Запада.

САЩ, Европа и съюзниците им наложиха над 25 хил. различни санкции на Русия заради войната в Украйна, която започна през 2022 г., и анексирането на Крим през 2014 г. в стремеж да потопят икономиката на Русия, оценявана на 2,2 трлн. долара, и да подкопоят подкрепата за президента Владимир Путин.

Вашингтон наложи и мита на Индия в отговор на петролната търговия на Делхи с Русия.

Путин твърди, че икономиката на Русия се представя по-добре от очакванията. Тя нарасна по-бързо през последните две години в сравнение с икономиките на страните от Г-7 въпреки западните прогнози за срив. Той нареди на компаниите и на държавните ръководители да заобикалят санкциите по всички възможни начини.

Въпреки това съществуват все по-ясни признаци за натиск върху икономиката, която по данни на централната банка сега е в техническа рецесия и страда поради висока инфлация.

Някои наказателни мерки, по-конкретно изключването на руските банки от разплащателната система SWIFT през 2022 г. и предупрежденията на Вашингтон към китайските банки миналата година да не подкрепят военните усилия на Русия, предизвикаха опасения от вторични санкции.

„Китайските банки се опасяват, че ще бъдат включени в списъци със санкции при вторични санкции, затова не приемат пари от Русия“, казва източник от пазара на разплащания пред Ройтерс.

Тези опасения изглежда са в основата на появата на бартерни сделки, които са много по-трудни за проследяване. През 2024 г. руското министерство на икономиката публикува „Ръководство за бартерни сделки в чужбина“ от 14 страници, в което съветва бизнеса как да използва този метод за избягване на санкциите. То дори предложи създаването на платформа за търговия, която да функционира като бартерна борса.

„Външнотърговските бартерни сделки позволяват обмен на стоки и услуги с чуждестранни компании без необходимост от международни трансакции“, се посочва в документа на министерството, като се отбелязват „условията на ограничения поради санкциите“.

До неотдавна нямаше особени признаци за търговски интерес към подобни сделки. Но миналия месец Ройтерс съобщи, че китайската компания Hainan Longpan Oilfield Technology се опитва да търгува със стомана и алуминиеви сплави в замяна на морски двигатели.

Компанията не е отговорила на молба за коментар.

За тази статия Ройтерс е успяла да установи осем такива сделки със стоки в натура въз основа на търговски източници, публични изявления на митнически служби и изявления на компании. Сделките не са били съобщавани до момента.

Макар че осведомителната агенция не е успяла да установи общата стойност или обем на бартерната търговия в руската икономика поради непрозрачността на сделките, трима източници от областта на търговията са заявили, че практиката става по-честа.

„Ръстът на бартерната търговия е симптом на дедоларизацията, натиска от санкциите и проблеми с ликвидността сред партньорите“, казва пред Ройтерс Максим Спаски, секретар на Генералния съвет на Руско-азиатския съюз на индустриалците и предприемачите. Той допълва, че обемите на бартерната търговия вероятно ще нарастват още.

