IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия съживява бартерната търговия, за да заобиколи санкциите на Запада

За последен път бартерната търговия беше популярна в хаотичната руска икономика след разпадането на СССР

14:12 | 15.09.25 г. 8
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Старомодният бартер отново набира скорост във външната търговия на Русия за първи път от 90-те години на миналия век насам, като компаниите, които се стремят да заобиколят западните санкции, разменят пшеница за китайски коли и ленено семе за строителни материали, пише Ройтерс.

Въпреки че Русия изгражда топли отношения с Китай и Индия, завръщането на бартера показва до каква степен войната в Украйна е изкривила търговските отношения на най-големия производител на природни ресурси в света, три десетилетия след като разпадането на Съветския съюз през 1991 г. доведе до икономическа интеграция на Русия със Запада.

САЩ, Европа и съюзниците им наложиха над 25 хил. различни санкции на Русия заради войната в Украйна, която започна през 2022 г., и анексирането на Крим през 2014 г. в стремеж да потопят икономиката на Русия, оценявана на 2,2 трлн. долара, и да подкопоят подкрепата за президента Владимир Путин.

Вашингтон наложи и мита на Индия в отговор на петролната търговия на Делхи с Русия.

Путин твърди, че икономиката на Русия се представя по-добре от очакванията. Тя нарасна по-бързо през последните две години в сравнение с икономиките на страните от Г-7 въпреки западните прогнози за срив. Той нареди на компаниите и на държавните ръководители да заобикалят санкциите по всички възможни начини.

Въпреки това съществуват все по-ясни признаци за натиск върху икономиката, която по данни на централната банка сега е в техническа рецесия и страда поради висока инфлация.

Някои наказателни мерки, по-конкретно изключването на руските банки от разплащателната система SWIFT през 2022 г. и предупрежденията на Вашингтон към китайските банки миналата година да не подкрепят военните усилия на Русия, предизвикаха опасения от вторични санкции.

„Китайските банки се опасяват, че ще бъдат включени в списъци със санкции при вторични санкции, затова не приемат пари от Русия“, казва източник от пазара на разплащания пред Ройтерс.

Тези опасения изглежда са в основата на появата на бартерни сделки, които са много по-трудни за проследяване. През 2024 г. руското министерство на икономиката публикува „Ръководство за бартерни сделки в чужбина“ от 14 страници, в което съветва бизнеса как да използва този метод за избягване на санкциите. То дори предложи създаването на платформа за търговия, която да функционира като бартерна борса.

„Външнотърговските бартерни сделки позволяват обмен на стоки и услуги с чуждестранни компании без необходимост от международни трансакции“, се посочва в документа на министерството, като се отбелязват „условията на ограничения поради санкциите“.

До неотдавна нямаше особени признаци за търговски интерес към подобни сделки. Но миналия месец Ройтерс съобщи, че китайската компания Hainan Longpan Oilfield Technology се опитва да търгува със стомана и алуминиеви сплави в замяна на морски двигатели.

Компанията не е отговорила на молба за коментар.

За тази статия Ройтерс е успяла да установи осем такива сделки със стоки в натура въз основа на търговски източници, публични изявления на митнически служби и изявления на компании. Сделките не са били съобщавани до момента.

Макар че осведомителната агенция не е успяла да установи общата стойност или обем на бартерната търговия в руската икономика поради непрозрачността на сделките, трима източници от областта на търговията са заявили, че практиката става по-честа.

„Ръстът на бартерната търговия е симптом на дедоларизацията, натиска от санкциите и проблеми с ликвидността сред партньорите“, казва пред Ройтерс Максим Спаски, секретар на Генералния съвет на Руско-азиатския съюз на индустриалците и предприемачите. Той допълва, че обемите на бартерната търговия вероятно ще нарастват още.

(Продължава на следващата страница)

Последна актуализация: 14:12 | 15.09.25 г.
икономиката на Русия бартерна търговия западни санкции срещу Русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
8
rate up comment 2 rate down comment 1
Голямото-дърво
преди 19 минути
До: khaoУспокоителното ти е до четката за зъби,днес май си забравил,...........да си измиеш зъбите!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 2 rate down comment 1
Голямото-дърво
преди 21 минути
До: zelka007turbo Знаем ,че твоя случай е нелечим,не ни напомняй!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 0 rate down comment 3
khao
преди 24 минути
До: Голямото-дърво ....а кво искаш да напишат, най-голмите убийци на деца, военнопростъпници, крадци и изнасилвачи? Хората от сайта гледат да са политкоректни! :):)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 2 rate down comment 5
zelka007turbo
преди 53 минути
До: Голямото-дърво ... Бартера в много случай е по-удобния вариант! ... Ахахххаххахххаххааа - ахаххахххаа ... Без коментар !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 3
Голямото-дърво
преди 57 минути
И кой може да ги произвежда,явно не е природата????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 3 rate down comment 3
Голямото-дърво
преди 58 минути
Ако не е тайна,как се произвеждат природни ресурси!??!!??
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 3 rate down comment 3
Голямото-дърво
преди 1 час
" най-големия производител на природни ресурси в света"Къртенето тука е на почит!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 3 rate down comment 4
Голямото-дърво
преди 1 час
Бартера в много случай е по-удобния вариант!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още