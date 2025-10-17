Полски и чешки компании купуват изгодно затруднени германски промишлени предприятия

Нарастващата вълна от фалити в буксуващата икономика на Германия подтиква чешките и полските компании да изкупуват изпитващи затруднения компании отвъд граница, за да засилят експанзията си на най-големия пазар в Европа и отвъд него, пише Ройтерс.

Тенденцията показва как три десетилетия след падането на Берлинската стена компаниите от бившата комунистическа Централна Европа често са по-ефективни и по-гъвкави от германските Mittelstand (малки и средни предприятия, представляващи основния дял от производството в Германия – бел. ред.), чиито собственици от бейби бум поколението вече достигат пенсионна възраст.

Чешкият производител на плодови ракии R. Jelinek купи по-рано тази година най-голямата занаятчийска дестилерия в Берлин BLN, за да засили позициите си на германския пазар и да получи достъп до големи вериги магазини за хранителни стоки като REWE и Edeka.

„Основната ни цел беше да навлезем на ключовия пазар чрез придобиването на местна марка и служители с опит на германския пазар“, казва пред Ройтерс Зденек Хроми, вицепрезидент на R. Jelinek.

„Икономическият цикъл естествено създаде необходимост от консолидация, което отвори нови възможности“, коментира той, имайки предвид германската икономика, която преживява най-дългия си спад от Втората световна война насам, а фалитите се увеличиха с над 9% в началото на 2025 г.

Малките и средни предприятия, хиляди от които планират да затворят до края на годината, са част от 99% от германските фирми, известни като Mittelstand. Често семейни, много от тях се сблъскват с демографско препятствие, тъй като децата на застаряващите им собственици нямат интерес да поемат бизнеса.

„В период на икономическа слабост и предвид многобройните нерешени въпроси около наследяването на компаниите има възможност за навлизане на германския пазар“, казва Марк Тенбиг, председател на асоциацията Mittelstand.

Ройтерс е разговаряла с десетина икономисти, анализатори и компании, за да покаже как чешки и полски компании използват финансовата си сила, за да се утвърдят в Германия, особено в производството, логистиката и секторите, ориентирани към износа.

Оценките на германските компании са отслабени от стагниращите темпове на растеж на икономиката като цяло, а чешките и полските компании се възползват от изобилната си ликвидност и периода на относително ниски лихвени проценти.

„Германия днес е относително „по-евтина“..., което повишава привлекателността на активите за чуждестранните купувачи, включително тези от Полша“, казва Лукаш Храбани, ръководител на чуждестранния офис на Полската агенция за инвестиции и търговия във Франкфурт.

Макар точните данни, които показват тази тенденция, да са оскъдни, най-новите цифри на Бундесбанк сочат, че чешките инвестиции в Германия са нараснали с близо 30% до почти 5 млрд. евро през 2023 г. От началото на тази година са обявени шест поглъщания на германски предприятия от полски компании, което е увеличение спрямо две сделки за цялата 2024 г., показват данни на Navigator Capital.

Чехи и поляци са готови за експанзия

Петър Козел, собственик на чешката транспортна компания VCHD, казва пред Ройтерс, че моментът е подходящ за разширяване на дейността на компанията в Германия, където се наблюдава навлизане на малко нови местни играчи на пазара, а съществуващите изпитват проблеми, свързани с наследяването.

„Средните по размер компании с олекотени структури и преки собственици, които могат да вземат бързи и дългосрочни решения, сега имат предимство“, отбелязва Козел.

Много от чешките и полските компании, които търсят възможности в Германия, са създадени в началото на 90-те години на миналия век след падането на комунизма и сега са достигнали етап, в който трябва да погледнат отвъд границите си.

Те могат също да ползват услуги в родината си, където разходите за труд често са по-ниски, като същевременно въвеждат по-гъвкави управленски структури в семейните предприятия, казват компаниите и икономисти.

„Германия винаги е била като по-голям брат за нас, като германските компании идваха предимно в Чехия“, казва Адам Ярес, директор на представителството за Германия на CzechTrade на чешкото правителство.

„Днес чешките компании са на етап, в който са имали 25-30 години, за да изградят бизнеса си и сега са готови за по-нататъшен растеж“, допълва той.

За чешките и полските компании, които искат да отхапят парче от най-големия пазар в Европа, малките и средните предприятия от другата страна на границата са логичен избор, като се има предвид, че те съставляват половината от брутния вътрешен продукт на Германия и близо 60% от работните места.

Симон Бартковяк, главен изпълнителен директор на полската компания TT PSC, казва, че сделката от 2025 г. за германския доставчик на информационни технологии x-Info Wieland Sacher вече е донесла редица нови договори.

Покупката, обявена тази година от полската компания за управление на отпадъци Grupa Recykl на германската HRV, също е печеливша за двете страни, заяви главният изпълнителен директор на полската компания. Grupa Recykl ще получи по-добър достъп до пазар, който е почти три пъти по-голям от родния ѝ пазар, а HRV – достъп до финансово силен международен партньор.

Допитване на германската държавна банка за развитие KfW показа, че около 231 хил. собственици на малки и средни предприятия планират да затворят врати до края на тази година – с 67 500 повече спрямо година по-рано, което предоставя богат избор на чешките и полските компании с големи парични средства.

„Според мен за чешките фирми има от три- до петгодишен прозорец от възможности за придобиване на дялове в германски компании“, казва главният икономист на ING Давид Хавралант пред Ройтерс.