Потребителите вече не избират между магазини и онлайн търговия, а искат комбинация от двете

Физическите магазини и онлайн търговията се сближават, влиянието на поколението Z нараства, а потребителското поведение става все по-ориентирано към цената. Това показва докладът на консултантската компания Colliers „Търговията в световен мащаб: тенденции през 2025 г. и прогнози за 2026 г.“, който анализира как световните пазари се адаптират към новата ера на трансформация.

Въпреки продължаващите геополитически напрежения и икономическата несигурност, дългосрочният растеж на търговията се стимулира от урбанизацията, туризма и бързото внедряване на технологии. Азиатскотихоокеанският регион (APAC) е начело с 5% реален растеж на потреблението, докато Европа, САЩ и Канада отбелязват по-скромни ръстове от 2–3%. Латинска Америка (LATAM), въпреки че през 2025 г. ще остане без промяна, вероятно ще отбележи ръст от 6% през 2026 г.

„Търговията вече не се състои в избор между онлайн или физическия магазин, тя се състои в създаването на цялостно, многоканално преживяване, което отговаря на нуждите на потребителите“, каза Николо Суарди, съпредседател на отдела за търговия на дребно за Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) в Colliers. „Нашите най-нови проучвания показват, че търговците, които приемат интеграцията и иновациите, са в най-добра позиция да печелят в тази променяща се среда“, допълва той.

Докладът очертава няколко ключови глобални тенденции:

Омниканална интеграция: във всички региони комбинирането на електронната търговия с ангажираността в магазините вече е от съществено значение. Азиатско-тихоокеанският регион е лидер в омниканалните иновации, докато зрелите пазари като САЩ усъвършенстват баланса между физическата и дигиталната търговия.

Влияние на поколението Z: търсенето на поколението Z за дигитално взаимодействие, социална търговия и автентичност на марките преобразува търговията в световен мащаб, като влиянието е особено силно в Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка.

Икономически натиск: над 80% от потребителите в световен мащаб изразяват загриженост относно личните си финанси. Инфлацията и дълговете водят до чувствителност към цените, като най-засегнати са Латинска Америка (92%) и САЩ (88%). Потребителите все по-често сравняват цените онлайн и преминават към по-евтини марки.

Устойчивост на търговията: Въпреки геополитическата несигурност и рисковете, свързани с митата, възстановяването на туризма, урбанизацията и подобрено от технологиите търговско изживяване поддържат стабилна динамика на пазарите.

Регионът на Европа, Близкия Изток и Африка е изправен пред предпазливи нагласи на потребителите, пренасищане от луксозни концепции и конкуренция от евтини вносни стоки продавани предимно онлайн.

Въпреки това, омниканалната стратегия би трябвало да се окаже устойчива, а наемите на търговските улици и в молове се очаква да останат стабилни, отбелязва Colliers.

„Въпреки неблагоприятните условия търговията в EMEA показва устойчивост, особено на пазарите, където се прилагат успешно омниканални стратегии“, коментира Уве Восе, ръководител на отдела за търговски площи в ЕМЕА в Colliers.

С настъпването на 2026 г. гъвкавостта, иновациите и стратегиите, ориентирани към потребителите, ще бъдат от решаващо значение за успеха, пише консултантската компания.