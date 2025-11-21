Черният петък плавно се слива с коледните намаления и в България

Кампанията около Черния петък отдавна се е превърнала от уикенд инициатива в цял месец на намаления, които плавно се сливат с коледните намаления. Това означава повече възможности за добри сделки, но и по-голям риск от заблуждаващи оферти и измами, коментира Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Преди 15 години Черният петък беше два-три дни. Сега кампаниите започват в началото на ноември и търговците дори пълнят паркингите на големите обекти седмици преди Черния петък“, отбеляза събеседникът. По думите му това дава възможност на потребителите да не бързат и да сравняват оферти.

Николов подчертава, че голяма част от намаленията през сезонните кампании всъщност се отнасят за стари колекции или остатъчни модели и не означават, че сте уловили голямата промоция.

„Разумните намаления обикновено са в рамките на 20-30%. Всичко, което изглежда нереално (70-90% намаления), трябва да предизвика скептицизъм, често стои зад него дефектна стока или манипулация. Гледайте крайното число, реалната цена, не само процента намаление. Сравнявайте цената с други търговци и с познатата пазарна стойност на артикула“, призова Николов.

С развитието на технологиите измамите стават по-сложни, предупреди гостът. Изкуственият интелект улеснява измамниците да създават правдоподобни имейли, да комуникират на перфектен български език, без правописни грешки, както и да създават фалшиви сайтове, които перфектно имитират дизайнa на утвърдени магазини. Често потребителите попадат на „сайт-двойник“ и вярват, че пазаруват от доверен бранд.

„Трябва да се научим да сме скептични към всичко, което звучи прекалено добре. Ако една оферта е „невероятна“, по-вероятно е да е фалшива“, каза Николов.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.