Виктор Орбан се притеснява от финансова криза, а инвеститорите не разбират защо

Унгарският премиер Виктор Орбан се готви за финансова криза, което озадачава инвеститорите, пише Bloomberg. Според тях страната е една от най-добре представящите се на световните пазари и оценките на агенциите за кредитен рейтинг го потвърждават.

В същото време Орбан говори, че трябва да си осигури "спасителен пояс" в слуай на спекулативна атака от американския президент Доналд Тръмп, правейки паралели с Аржентина.

Виктор Орбан управлява Унгария вече пети мандат. Социологическите проучвания обаче сочат, че изостава (доста сериозно според някои агенции) преди парламентарните избори, насрочени за април 2026 година. Според анаризатори от RBC BlueBay, цитирани от Bloomberg, няма никакви индикации, че спасителни мерки са необходими. Въпросът е какви са плановете на Орбан, а нито един от вероятните сценарии не е обещаващ, смятат експертите.

В момента доходността на унгарските ценни книжа расте, най-вече заради прогнозата, че Орбан ще загуби изборите. Инвеститорите залагат, че опозицията ще се споразумее и ще успее да върне замразените от Брюксел активи.

Виктор Орбан не дава никакви подробности за плановете си за финансова подкрепа от САЩ. Вашингтон на този етап нито потвърждава, нито отрича информацията на унгарския премиер. Самият Орбан отбеляза, че не може да разясни какво планира, защото преговорите още се водят.

Bloomberg припомня, че в интервю за ATV Орбан съобщи на 11 ноември, че Унгария ще се нуждае от между 10 млрд. - 20 млрд. долара, за да бъде гарантирана стабилността. Тогава той съобщи за водени преговори със САЩ за финансова подкрепа. До този момент от Белия дом не са отговори на запитване на Bloomberg за естеството на водените разговори по време на посещението на Орбан във Вашингтон в началото на ноември.