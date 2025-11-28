Черният петък подхранва оптимизма на бизнеса през ноември

Подобрените оценки в търговията в рамките на Черния петък подхраниха оптимизма на предприемачите в България. През ноември общият показател на бизнес климата запазва равнището си от октомври (16,1%). Понижение се наблюдава в промишлеността, строителството и сектора на услугите, като единствено в търговията на дребно се отчита подобрение. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) след направени анкети с мениджъри на фирми.

Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 9,7 пункта (от 20,2% на 29,9%), което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. През последния месец се наблюдава нарастване на негативното влияние на фактора „несигурна икономическа среда“, който измества на второ място конкуренцията в бранша. На заден план остават недостатъчното търсене и недостигът на работна сила. Търговците на дребно очакват увеличение на продажните цени през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0,9 пункта (от 15,5% на 14,6%), което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, следвани от недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина. Прогнозите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

През ноември бизнес климатът в строителството спада с 6,3 пункта (от 19,6% на 13,3%) в резултат на песимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност е неблагоприятна, като и прогнозите им за следващите три месеца се влошават. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и цените на материалите продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първия и третия фактор. В сравнение с предходния месец нараства делът на строителните предприемачи, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Според данните бизнес климатът в сектора на услугите се понижава през ноември с 1,7 пункта (от 9,8% на 8,1%) в резултат на влошените очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат известно повишение през следващите три месеца.