Инвеститорите са изправени пред още геополитически сътресения след хода на Тръмп във Венецуела

Инвеститорите в света са изправени пред ново повишаване на геополитическия риск след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ – ход, който може да отключи огромните петролни запаси на страната и да подкрепи рисковите активи в дългосрочен план, но да предизвика бягство към сигурността, когато търговията бъде възобновена, пише Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола върху богатата на петрол страна, докато Мадуро, когото Вашингтон многократно е обвинявал в управление на „наркодържава“ и фалшифициране на избори, в неделя се намираше в ареста в Ню Йорк в очакване да му бъдат повдигнати обвинения. САЩ не са предприемали такава пряка намеса в Латинска Америка от нашествието в Панама през 1989 г.

„Събитията ни напомнят, че геополитическото напрежение продължава да доминира в новините и да движи пазарите“, казва Марчел Александрович, икономист в Saltmarsh Economics. „Ясно е, че пазарите трябва да се справят със значително по-голям риск от новините, отколкото са свикнали при предишните американски администрации“, допълва той.

Пазарите започват силно 2026 г.

Пазарите бяха затворени, когато бяха нанесени ударите, но започнаха силно първия борсов ден за годината, като индексите на Wall Street затвориха на зелена територия, а доларът се повиши спрямо кошница от други големи валути в петък.

Американските и световните фондови пазари приключиха 2025 г. близо до рекордни върхове, като постигнаха двуцифрени ръстове в бурна годината, доминирана от митническите войни, политиката на централните банки и тлеещото геополитическо напрежение.

Мохамед Ел-Ериан, бивш главен изпълнителен директор на гигантския фонд за облигации PIMCO, съобщи в публикация в Х, че икономическата и финансова реакция на свалянето на Мадуро е неясна.

„Вероятно щяхме да видим незабавно отделяне на цените на петрола (по-ниски поради перспективата за увеличен износ от Венецуела в зависимост от следващия ръководител там) от златото (по-високи поради потоците към сигурно убежище в условията на повишена несигурност), ако пазарите бяха отворени, отбелязва той.

Златото отбеляза най-голямото си повишение за последните 46 години миналата година, достигайки рекордни нива, подтикнато от комбинация от фактори, включително понижаването на лихвите в САЩ и геополитическото напрежение.

Тръмп заяви на пресконференция в събота, че САЩ ще „управляват страната, докато не се осъществи безопасен, уместен и разумен преход“. Той не даде много подробности как ще се случи това, но заяви, че не се страхува да изпрати американската армия.

Ходът изведе на преден план и дълговата криза във Венецуела – един от най-големите нерешени проблеми с неплатежоспособност на една държава в света.

Няма бързо решение за петрола на Венецуела

Само няколко часа след залавянето на венецуелския лидер Тръмп заяви, че американските петролни компании са готови да инвестират милиарди за възстановяване на производството на суров петрол на Венецуела, което може да даде тласък на глобалния растеж, тъй като по-голямото предлагане понижава цените на енергията.

Цената на петрола надхвърли 62 долара за барел през декември, когато САЩ блокираха влизането и излизането на танкери, подложени на санкции, от Венецуела, но оттогава е относително стабилна на ниво от около 60-61 долара за барел.

„От инвестиционна гледна точка това би могло да отключи огромни количества петролни запаси с течение на времето“, казва Брайън Джейкъбсън, главен икономически стратег в компанията Annex Wealth Management. „Понкога пазарите преминават в режим на избягване на риска поради очаквания за конфликт, но след като конфликтът започне, те бързо преминават в режим на поемане на риск“, допълва той.

Дейвид Коток, съосновател на компанията Cumberland Advisors с централа в Сарасота, щата Флорида, казва, че евентуално отключване на запасите – ако то доведе до по-ниски цени на петрола в дългосрочен план, може да има положителни последици за акциите.

„Дали това ще се случи през следващите година-две и дали пазарът ще го отрази преди да се случи е отделен въпрос“, допълва той.

Повечето фондови пазари в Персийския залив затвориха с понижение в неделя в отговор на спада в цените на петрола в петък, тъй като инвеститорите претегляха опасенията от свръхпредлагане спрямо геополитическите рискове.

Все пак повечето стратези са съгласни, че може да са нужни години, за да се увеличи значително производството на Венецуела, което намаля значително през последните десетилетия поради лошо управление и липса на инвестиции от чуждестранни компании, след като правителството национализира петролните дейности в началото на 21-и век, включително активите на Exxon Mobil и ConocoPhillips. Chevron е единствената американска петролна компания, която в момента оперира във Венецуела.

Всяка компания, която би искала да инвестира там, ще трябва да се справя с проблеми, свърани със сигурността, рушащата се инфраструктура, въпроси за законността на американската операция за отвличане на Мадуро и възможната дългосрочна политическа нестабилност, казват анализатори пред Ройтерс.

„Политическа стабилност и значителни инвестиции“

Стивън Довър, главен пазарен стратег и ръководител на Franklin Templeton Institute във Franklin Templeton, отбелязва в публикация в LinkedIn, че администрацията на САЩ е показала готовност да действа едностранно и да използва сила, което може да засили тенденцията страните да харчат повече за собствената си национална сигурност.

Той допълва, че това вероятно ще допринесе за несигурността около ролята на долара като актив убежище, „като същевременно повдига допълнителни въпроси относно влошаването на международни институционални стълбове“.

В по-дългосрочен план по-стабилна, продуктивна и просперираща Венецуела би могла да предложи на света значителни доставки на петрол, отбелязва Довър.

„Това би било важно за глобалния растеж, но ще са необходими политическа стабилност и значителни инвестиции, за да се отключи този потенциал“, допълва той.