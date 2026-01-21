Русия не успява да продаде конфискувани активи, за да подкрепи военновременния бюджет

Миналата година Русия осъществи рекордни конфискации на активи. Москва обаче се затруднява да спечели от продажбата им, а неуспешният търг на голямо московско летище подчертава предизвикателствата, пред които е изправена страната при попълването на хазната.

Усилията на Кремъл да монетизира собствеността си върху летище Домодедово, едно от най-натоварените в Русия, се провалиха във вторник, след като държавата поиска най-малко 132 млрд. рубли (1,7 млрд. долара) за съоръжението. Това би засенчило общите приходи от приватизация през миналата година и не привлече нито една квалифицирана оферта, пише Bloomberg.

Компании, свързани с няколко милиардери, са се интересували от летището, според местните медии. Потенциалните участници в търга са се отказали заради влошаващото се представяне на летището и голямото дългово натоварване.

„Като оставим настрана правните въпроси, как можете да се опитате да продадете нещо, което струва 40 млрд. рубли, за 130 млрд.?“, пише милиардерът Олег Дерипаска в публикация в платформата Telegram във връзка с опита за продажба на летището.

Руските медии посочваха неговите компании сред заинтересованите от Домодедово. Дерипаска изтъква високите разходи по заемите и силната рубла – и двете в резултат на руската икономическа политика, като фактори, които правят подобна сделка по-малко привлекателна.

Русия конфискува активи на стойност 3,12 трлн. рубли (около 39,6 млрд. долара) през 2025 г., над четири пъти повече от стойността на конфискациите през 2024 г., според доклад на московската адвокатска кантора „Некторов, Савелиев и партньори“.

Летището беше конфискувано миналото лято, след като властите заявиха, че стратегически важният актив е под контрола на хора с чуждестранно гражданство и местожителство – нарушение на руското законодателство.

Заграбването на активи в Русия се засилва, тъй като държавата се стреми да увеличи приходите си заради войната в Украйна. Руската икономика е на ръба на рецесия, а сриващите се енергийни приходи и увеличените военни разходи разширяват бюджетния дефицит.

Приходите от приватизация биха могли да помогнат за запълване на дупката, но високите разходи по заемите и слабостта на гражданските индустрии забавят темпото на тези продажби и потискат потенциалните цени.

Стойността на конфискуваното имущество от Русия в периода 2022-2025 г. Графика: Bloomberg LP

През декември правителството не успя да продаде национализираната преди това Raven Russia Group, която притежава близо 2 млн. квадратни метра складове из страната, включително в Москва и Санкт Петербург. Този търг не привлече оферти. Цената от 90 млрд. рубли ограничи кръга от потенциални купувачи.

Продажбата на „Южуралзолото ПАО“, един от най-големите производители на злато в страната, който беше национализиран миналата година, се забави поради сложната корпоративна структура на компанията и собствеността върху неосновни активи, включително в селското стопанство, съобщава руският бизнес ежедневник РБК, като се позовава на заместник-министъра на финансите Алексей Мойсеев.

Русия ще направи нов опит да продаде Домодедово през следващата седмица в т.нар. холандски търг, при който цената може да падне наполовина, според човек, запознат с плановете на правителството, пожелал анонимност.

Най-голямото летище в Русия, московското Шереметиево, където милиардерът и съюзник на Путин Аркадий Ротенберг е съинвеститор, ще участва във втория търг за Домодедово, ако държавата намали цената, съобщават от пресслужбата на летището пред РБК.

Правителствената пресслужба не е отговорила на искане за коментар за търга за Домодедово.

Предишният собственик на Домодедово Дмитрий Каменщик, пое контрола над летището през 90-те години на XX век и похарчи милиарди долари, за да привлече чуждестранни авиокомпании като Lufthansa и British Airways. Той превърна летището в най-големия авиационен център на Русия в един момент.

През 2016 г. той беше поставен под домашен арест, след като беше обвинен за „небезопасни услуги“ заради самоубийствения атентат на летището през 2011 г. Обвиненията в крайна сметка бяха свалени.

Летището беше третото най-натоварено в Москва и четвъртото в Русия като цяло през 2024 г. и е обслужило 15,6 млн. пътници.

Войната на Русия в Украйна повлия на дейността на летището, тъй като много авиокомпании спряха полетите до страната на фона на международните санкции. Летището има и дълг от над 75 млрд. рубли.

Кремъл има и друга дилема – на кого да продаде заграбените активи. Купувачите трябва да са лоялни хора, компетентни да управляват компании, според Альона Вандишева, ръководител на Transparency International Русия. В същото време потенциално компетентните купувачи се опасяват, че правата им на собственост могат да бъдат оспорени в бъдеще, добавя тя.

Въпреки това, конфискациите на имущество вероятно ще продължат, според Александра Прокопенко, сътрудник на Фондация „Карнеги“ за международен мир. „Войната създава много плодородна среда за смяна на собствеността на активи“, казва тя.