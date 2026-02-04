Инфлацията в еврозоната рязко се забавя, засилвайки аргументите за пауза при лихвите

Инфлацията в еврозоната се е забавила през миналия месец, показват последните данни на Евростат от сряда. Така показателят навлиза в период на охлаждане, който според повечето икономисти ще продължи поне една година и ще накара Европейската централна банка (ЕЦБ) да поддържа основните лихвии без промяна, предава Ройтерс.

Растежът на цените в 21-те страни, които споделят единната европейска валута, е спаднал до най-ниското си ниво от септември 2024 г., достигайки 1,7% през януари, повлиян от спада в цените на енергоносителите. Данните са в съответствие с прогнозите на икономистите.

На месечна база дори се отчита дефлация на ниво от 0,5%.

Ключовият показател за основната инфлация, който изключва волатилните цени на храните, енергоносителите, алкохола и тютюневите изделия, неочаквано се е забавил до 2,2% от 2,3% през декември, тъй като цените в сектора на услугите продължават да се понижават.

Данните са първите, които включват и информация за нивото на инфлацията в България по ХИПЦ - 2,3%, както НСИ обяви във вторник.

Малко вероятно е новите данни да предизвикат незабавни действия от страна на ЕЦБ, която се очаква да запази лихвените проценти без промяна на заседанието си този четвъртък, както и до края на годината.

Паричният орган очаква инфлацията да бъде малко под целта от 2% през тази и следващата година, преди да се върне към нея през 2028 г.

Инфлацията се движи около 2% от поне една година насам след вълна от ценови скокове, предизвикани от възстановяването на икономиката от пандемията от Covid-19 и руската инвазия в Украйна през 2022 г., която доведе до повишение на цените на горивата.

Икономистите са разделени по въпроса дали следващата стъпка на ЕЦБ ще бъде понижение или повишение на лихвите, като някои политици наскоро заявиха, че и двете стъпки са еднакво вероятни.