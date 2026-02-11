И Европейският парламент подкрепи тегленето на 90 млрд. евро заем за Украйна

Европейският парламент одобри заема в размер на 90 млрд. евро за Украйна, съобщават от институцията. Средствата ще бъдат изплащани на траншове в периода 2026 - 2027 година.

Според одобреното и от Европейския съвет предложение Киев ще може да похарчи 60 млрд. евро от средствата за покупка на оръжия и друга военна помощ. Покупките обаче могат да бъдат само от държави в ЕС, от самата Украйна и от държавите в Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), тоест Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария.

При спешна нужда от въоръжение, което не може да бъде предоставено от тези държави, ще има механизъм за дерогация, който ще позволява доставките от трети страни.

Останалите 30 млрд. евро са макрофинансова подкрепа за Украйна.

Средствата са заем, но Украйна ще има задължението да го върне, ако Русия ѝ изплати репарации след края на войната. Те ще бъдат набрани чрез общи заеми на ЕС, които ще бъдат финансирани от годишните бюджети на общността. Според оценките на Европейската комисия разходите по обслужването на заемите ще бъдат в размер на 1 млрд. евро през 2027 година и по 3 млрд. евро от 2028 г. нататък.

Украйна ще получава парите по специално разработена от нея стратегия, която ще бъде оценена от ЕК и одобрена от Европейския съвет. От Брюксел ще оценяват също така постигнатите реформи, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции при отпускането на отделните траншове.

Одобрението на пакета в подкрепа на Украйна от европейските депупати е последната стъпка. Предстои и той да бъде подкрепен финално и официално от европейските лидери (вероятно още утре по време на неформалния им съвет в Белгия). Очакванията са, че Украйна ще получи първите средства по заема в началото на второто тримесечие. Според оценките на анализаторите Украйна има достатъчно средства, за да покрие разходите си до април.

В схемата за финансиране не участват Унгария, Словакия и Чехия, заради което споразумението беше одобрено по различна процедура от досегашните в подкрепа на Киев - чрез механизма за засилено сътрудничество, който позволява на отделни държави да си сътрудничат в различни области, без да се налага единодушно одобрение. Трите държави няма да участват в схемата за финансиране на разходите по кредитирането.