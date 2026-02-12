Брюксел търси начини за по-широко използване на еврото при емитиране и разплащания

Министрите на финансите от еврозоната ще обсъдят възможности за насърчаване използването на еврото при емитиране и разплащания - част от усилията на блока да засили глобалната роля на единната валута и да утвърди финансовата независимост на Европа, предава Bloomberg.

„Би било полезно да се поднови диалогът с ключови представители на индустрията като секторите на енергетиката, критичните суровини, въздушния транспорт и отбраната, за да се преоценят практиките по фактуриране, котиране на цени, обществени поръчки и предпочитанията за плащане в посока използване на еврото“, се казва в документ на Европейската комисия (EK), подготвен за срещата на финансовите министри на блока в понеделник.

Политиците в ЕС неведнъж са призовавали Европа да намали зависимостта си от долара чрез разширяване на международната роля на еврото на фона на засилващата се конкуренция със САЩ и Китай - най-големите ѝ търговски партньори. По-големият дял на трансакциите в евро се разглежда и като начин за ограничаване на последиците от валутни сътресения.

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви миналата есен, че по-широкото използване на еврото при търговското фактуриране би намалило трансакционните разходи за износителите и би предпазило цените в еврозоната от колебанията на обменния курс.

По отношение на фактурирането в документа на Комисията се посочва, че блокът трябва да се насочи към най-големите си износители на енергия. В него се подчертават също така ползите от ангажиране на трети държави и компании с цел насърчаване на емитирането на дълг, деноминиран в евро, както от държавни, така и от корпоративни емитенти.

Говорейки в Рим в четвъртък, членът на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне подчерта, че по-широкото използване на еврото помага еврозоната да бъде по-малко уязвима към разпространението на външни шокове. Той добави, че използването на общата валута при търговското фактуриране намалява прехвърлянето на валутни шокове към вътрешната инфлация.

Лидерите на ЕС ще се срещнат в четвъртък, за да обсъдят начини за намаляване на уязвимостта в критични сектори и за засилване на автономията чрез понижаване на националните бариери в рамките на единния пазар, включително във финансовите услуги.

Френският президент Еманюел Макрон планира да повдигне въпроса за поскъпването на еврото спрямо долара по време на срещата като една от няколкото теми, насочени към стимулиране на икономиката и намаляване на уязвимостите, съобщиха източници на Bloomberg миналата седмица.

Като част от усилията за укрепване на международната роля на валутата документът на Комисията призовава за засилване на „евродипломацията“ чрез уверяване на партньорските държави относно достъпа до ликвидност в евро.

„Ако САЩ са по-малко склонни да осигуряват доларова ликвидност в периоди на напрежение, предлагането на ликвидност в евро на партньорски държави би могло да послужи като ценен допълващ елемент към търговската стратегия на ЕС и да засили международната роля на еврото“, се казва в документа.

Лагард вече намекна, че в тази посока се подготвят действия, като миналата седмица заяви, че ЕЦБ преработва рамката си за ликвидност, за да разшири достъпа и да направи репо линиите „по-привлекателни“ за централни банки извън еврозоната и извън Европа.

Позовавайки се на думите на президента на ЕЦБ, Чиполоне заяви в четвъртък, че банката „се подготвя да разшири и улесни достъпа до нашите репо линии в отговор на нарастващата глобална фрагментация и несигурност“.