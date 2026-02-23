Над 86% от левовете са изтеглени, 4,4 млрд. лв. остават в гражданите

Над 86% от левовото парично обращение в страната е изтеглено към 23 февруари, а в гражданите остават около 4,4 млрд. лева. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, цитиран от БТА.

Според него преходът от лев към евро е плавен. Той увери, че институциите ще продължат да работят със същото усърдие, за да не се допуснат нарушения и да се предоставя адекватна информация на гражданите.

Иванов припомни, че двойното обозначаване на цените в левове и в евро остава до 8 август и призова гражданите да сезират контролните органи, ако установят нарушения от страна на търговците.

Владимир Иванов съобщи още, че от началото на годината до 23 февруари в клоновете на „Български пощи“ са извършени над 140 хил. операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 220 млн. лева.

По думите му има още неизпълнени заявки в клоновете, но процесът тече с малко натоварване. Той призова възрастните хора да не носят в себе си големи суми пари и да внимават кой какво им предлага, и да търсят институциите, където процесът е прозрачен.

В периода 13-18 февруари в Министерството на вътрешните работи са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на неистински, включително реквизитни евробанкноти. Образувани са пет досъдебни производства за извършено престъпление, регистрирани са седем преписки и има една проверка за извършено престъпление. Иззети са общо 117 банкноти, от които 92 са с номинал от 500 евро, 15 с номинал от 100 евро, четири – с номинал от 50 евро и две – с номинал от 20 евро. От началото на годината до 18 февруари са регистрирани 143 опита за прокарване на фалшиви банкноти.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки и е установила 34 нарушения в периода 13-22 февруари. Тя е наложила 18 административнонаказателни преписки, издадени са 12 наказателни постановления и са сключени осем споразумения.

Приоритетно са извършени проверки за предоставяне на услуги, като са инспектирани заведения за обществено хранене, пекарни, закусвални, салони за фризьорски и козметични услуги, автомивки. Комисията е извършила проверки и на онлайн търговци, като при тях има 34 наказателни постановления.

За периода от 10 октомври миналата година до 22 февруари Националната агенция за приходите (НАП) т.г. е извършила над 9570 проверки, в резултат на които са констатирани 547 нарушения на Закона за въвеждането на еврото.