Приключи ли партито в Дубай?

През уикенда Иран отговори на ракетите от САЩ и Израел с удари по военни цели в съседните държави в Персийския залив. Сред тях обаче се оказаха и луксозните хотели на Дубай. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава за изстреляни 165 балистични ракети, две крилати ракети и 541 дрона. Голяма част от тях са свалени, но има попадения от отломки по летището в Дубай, включително и по емблематичния за града "Бурж ал Араб".

Прекарахме бъзсънна вощ в гаражите - в Дубай няма бомбоубежища, разказва редакторът на европейското издание Politico Грегорио Сорджи, който се е оказал в Дубай на посещение на свой приятел. "Досега никой не си е представял да търси укритие в този лъскав курорт, който монетизира своята репутация на безопасен пристан в Близкия изток", посочва той.

В Дубай има много граждани на европейски държави, определени от автора като "екзотична смес между високопоставени ръководители на компании, инфлуенсъри и обикновени туристи", които нямат никаква представа как да реагират при кризата.

Вероятно е много рано да се каже дали иранските удари ще разрушат имиджа на Дубай като сигурно и гостоприемно място в Близкия изток. Анализатори коментират, че реално ракетите и дроновете са атакували не инфраструктурата на града, а самата идея за Дубай - глобален финансов център, който досега оставаше незасегнат от напрежението в региона, изграждайки инфраструктура, със своята емблематична архитектура, възможности и дипломатически неутралитет.

"Всяка глобална банка има регионален офис там. Всяка луксозна марка в света има магазин на "Шейх Зайед Роуд" (централната улица в Дубай - б.р.)", посочва и анализаторът Шанака Анслем Перера в социалата мрежа Х. Според него има заплаха Иран да направи Персийския залив "необитаем" за капиталите, които обикновено не са лоялни.

След атаките големите булеварди в Дубай са пусти, а на плажовете има малко посетители, които внимателно се оглеждат при необичаен шум, разказва още Грегорио Сорджи и допълва, че бизнесмените в Дубай вече опитват да превърнат кризата във възможност. "Сега е времето да купите имот - цените ще паднат значително след атаките", посочват местните търговци на недвижими имоти.