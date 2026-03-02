IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Приключи ли партито в Дубай?

Градът има славата на място, защитено от напрежението в Близкия изток, но иранските ракети могат да сложат край на възхода му

13:32 | 02.03.26 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Christopher Pike, Bloomberg
Снимка: Christopher Pike, Bloomberg

През уикенда Иран отговори на ракетите от САЩ и Израел с удари по военни цели в съседните държави в Персийския залив. Сред тях обаче се оказаха и луксозните хотели на Дубай. Министерството на отбраната на Обединените арабски емирства съобщава за изстреляни 165 балистични ракети, две крилати ракети и 541 дрона. Голяма част от тях са свалени, но има попадения от отломки по летището в Дубай, включително и по емблематичния за града "Бурж ал Араб".

Прекарахме бъзсънна вощ в гаражите - в Дубай няма бомбоубежища, разказва редакторът на европейското издание Politico Грегорио Сорджи, който се е оказал в Дубай на посещение на свой приятел. "Досега никой не си е представял да търси укритие в този лъскав курорт, който монетизира своята репутация на безопасен пристан в Близкия изток", посочва той.

В Дубай има много граждани на европейски държави, определени от автора като "екзотична смес между високопоставени ръководители на компании, инфлуенсъри и обикновени туристи", които нямат никаква представа как да реагират при кризата.

Вероятно е много рано да се каже дали иранските удари ще разрушат имиджа на Дубай като сигурно и гостоприемно място в Близкия изток. Анализатори коментират, че реално ракетите и дроновете са атакували не инфраструктурата на града, а самата идея за Дубай - глобален финансов център, който досега оставаше незасегнат от напрежението в региона, изграждайки инфраструктура, със своята емблематична архитектура, възможности и дипломатически неутралитет.

"Всяка глобална банка има регионален офис там. Всяка луксозна марка в света има магазин на "Шейх Зайед Роуд" (централната улица в Дубай - б.р.)", посочва и анализаторът Шанака Анслем Перера в социалата мрежа Х. Според него има заплаха Иран да направи Персийския залив "необитаем" за капиталите, които обикновено не са лоялни.

След атаките големите булеварди в Дубай са пусти, а на плажовете има малко посетители, които внимателно се оглеждат при необичаен шум, разказва още Грегорио Сорджи и допълва, че бизнесмените в Дубай вече опитват да превърнат кризата във възможност. "Сега е времето да купите имот - цените ще паднат значително след атаките", посочват местните търговци на недвижими имоти.

Последна актуализация: 13:32 | 02.03.26 г.
кризата в Иран кризата в Близкия изток Дубай икономиката на ОАЕ
5
rate up comment 4 rate down comment 2
Az_Kocho
преди 44 минути
T ъповатият пламък няма ли го, май вече го е страх и да гъкне. Не се плаши бе акне, аз не ям пъпки, хахах
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 5 rate down comment 6
Solar Power
преди 1 час
Сега няма да е лошо да върнат малко ракети обратно и то по инсталациите на Иран за петрол и разни скрити заводчета за шахеди.Даже заедно с останалите държави наоколо да им сипят 1000 ракети поне и да приключва мача.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 0
Naemate1
преди 1 час
Жалко, къде ще ходи сега нашата плява ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 7 rate down comment 6
гъбко
преди 1 час
Със съседи като рассийката , аятоласите и кимдебелиятун ... винаги трябва да имаш ПВОта !!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 5
гъбко
преди 1 час
165 балистични ракети , 2 крилати ракети , 541 дрона ... :))) ... аятоласите са го ударили през просото . OAE имат 343 батареи Хоук , 34 батареи Патриот , 12 батареи Южно Корейската КМ , 50 батареи Панцир , 2 батареи ТХААД ... Не е да нямат ПВОта ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
