Годишната инфлация в еврозоната е достигнала 1,9% през февруари

Годишната инфлация в еврозона е достигнала 1,9% през февруари, ускорявайки се спрямо отчетените през януари 1,7%, показаха окончателните данни на Евростат, публикувани в сряда. Нивото съвпада с оценката от експресните данни, публикувани в началото на месеца.

Преди година този показател е възлязъл на 2,3%.

В същото време годишната инфлация в Европейския съюз (ЕС) се е ускорила до 2,1% в сравнение с регистрираните през предходния месец 2%. Преди една година този показател е бил 2,7%.

Най-ниските равнища на инфлация на годишна база са отчетени в Дания (0,5%), Кипър (0,9%) и Чехия (1%). Най-високите стойности са регистрирани в Румъния (8,3%), Словакия (4%) и Хърватия (3,9%).

В сравнение с януари годишната инфлация се е забавила в единадесет държави членки, останала е без промяна в четири и е нараснала в дванадесет, сочат още данните на Евростат.

Утре Европейската централна банка (ЕЦБ) ще вземе следващото си решение за лихвените проценти на фона на нарастващото напрежение около войната в Иран и рязкото поскъпване на петрола. Засега финансовите пазари не очакват промяна на депозитната лихва на ЕЦБ, която в момента е на ниво от 2%, през цялата година.