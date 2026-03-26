Възходът на мултимилионерите в САЩ пренарежда икономиката

Те не са милиардери, но въпреки това разполагат с огромни богатства. През последните десетилетия броят на американците с десетки и стотици милиони долари нараства рязко, стимулиран от поскъпването на акциите, доходоносните частни инвестиции и растящите оценки на малки и средни предприятия. Тази разширяваща се група вече оказва значително влияние върху икономиката, като подхранва търсенето на всичко – от луксозни хотелски услуги до частни полети, се казва в анализ на The Wall Street Journal.

„Свръхбогатите хора станаха изключително много“, отбелязва икономистът от Принстън Оуен Зидар. Част от тях са натрупали състояния в технологичния или финансовия сектор и живеят в крайбрежните региони, но много други се намират извън най-скъпите райони и притежават малки бизнеси, например автокъщи.

Около 430 хил. домакинства в САЩ разполагат с нетно богатство от поне 30 млн. долара, показва анализ на данни от Федералния резерв. От тях приблизително 74 хил. имат над 100 милиона долара. Ръстът на тази група изпреварва увеличението на населението като цяло. Данните обхващат периода до 2022 г., като междувременно много заможни домакинства са се възползвали допълнително от силното представяне на фондовите пазари през последните години.

Основната причина за увеличаването на броя на много богатите е, че техните активи растат значително по-бързо от тези на останалите. Дори след корекция за инфлацията, богатството на най-горния 0,1% от домакинствата е нараснало над 13 пъти за последните 50 години, показват изчисления на икономистите Еманюел Саез и Габриел Зукман. През 2024 г. в тази група попадат американски семейства с нетно състояние от поне 43 млн. долара.

В същото време долната половина от населението дълго време изпитва затруднения да натрупа богатство. Средното нетно състояние на тези домакинства става отрицателно още в средата на 90-те години и се влошава допълнително след финансовата криза от 2008–2009 г. Едва след началото на пандемията от Covid-19, подпомогната от държавни стимули и поскъпването на имотите, тази група отново достига положително ниво на богатство.

За повечето американски семейства основният актив остава жилището, като ръстът на цените на недвижимите имоти е донесъл ползи за всички. Най-богатите обаче натрупват значително повече средства, тъй като притежават активи, които поскъпват най-силно. Голям дял от тяхното богатство е в акции, включително като възнаграждение за висши позиции в публични компании, както и в дялове от частни предприятия.

При най-заможните 0,1% близо 72% от активите са концентрирани в корпоративни акции, дялове във взаимни фондове и частен бизнес. Индексът S&P 500 се е утроил през последното десетилетие, а стойността на много частни компании също е нараснала значително.

Най-голям дял от богатството е съсредоточен сред поколението на бейби бум поколението (родените между 1946 и 1964 г.), които са инвестирали в имоти и акции още преди десетилетия и сега се възползват от дългосрочното им поскъпване. Около две трети от домакинствата с над 30 млн. долара се ръководят именно от представители на това поколение.

Ръстът на броя на мултимилионерите стимулира и пазара на луксозни стоки и услуги. Компании като Hermès, Brunello Cucinelli и Ferrari отчитат силни продажби сред най-богатите клиенти, докато фирмите, насочени към просто заможните, усещат отслабване на търсенето. След пандемията се наблюдава засилен интерес към най-скъпите имоти и луксозните пътувания.

Общият брой полети с бизнес самолети остава сравнително стабилен, но значително се увеличават полетите чрез схеми за споделена собственост, като NetJets, които са особено привлекателни за мултимилионерите.

