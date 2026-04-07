Свободната търговия във Вашингтон е мъртва

За да се разбере търговската политика на Съединените щати, най-добре е да се мисли по модела на теорията на хаоса: търсене на закономерност зад на пръв поглед хаотични събития. В този случай Доналд Тръмп е агентът на хаоса, заплашвайки държави с високи мита като Кралицата на сърцата, която крещи „Отсечете им главите!“ (героиня от "Алиса в страната на чудесата" - бел. ред.). Въпреки привидния хаос обаче съществува широко споделен консенсус за търговската политика във Вашингтон, който датира още от късните години на администрацията на Барак Обама, пише бившият журналист на WSJ Боб Дейвис за Foreign Policy.

САЩ вече не се стремят към глобални търговски споразумения. Целите са по-ограничени: сделки между няколко държави, фокусирани върху специфични сектори като критични минерали или полупроводници. Тези споразумения се подкрепят от мита и индустриална политика, които рядко минават за гласуване в Конгреса.

Зад тази промяна стои предизвикателството от Китай, който се е възползвал значително от свободната търговия, подкрепяна от САЩ, но също така е използвал протекционистки мерки като субсидии и индустриална политика, за да се превърне в най-големия износител и най-силния военен конкурент на САЩ. Сега САЩ възприемат част от индустриалните политики на Китай и пренасочват търговската си стратегия към икономическа и национална сигурност, като свободните търговци стават застрашен вид.

В подготовка за предстоящи разговори между Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин преговарящите обсъждат създаването на „Търговски борд“ – механизъм за баланс на търговията чрез ограничаване на китайския износ към САЩ и увеличаване на американския износ към Китай. Макар че демократите са критични към търговските планове на Тръмп, те също използват митата като инструмент за защита. Например губернаторът на Мичиган, Гретеън Уитмър, подчерта, че не е напълно против митата, когато става дума за защита на местните производители. Историята показва, че без защита Китай би могъл да изпревари САЩ. Това обяснява защо икономическата сигурност става ключов компонент на търговските споразумения.

Промяната в търговската политика започва в последните години на администрацията на Обама, когато САЩ често съдят Китай в Световната търговска организация (СТО) и печелят дела. Въпреки това Китай не променя протекционистките си политики, а износът му нараства. Законодателите разглеждат флагманския проект на Обама – Транс-тихоокеанското партньорство (ТПП), който цели създаването на свободна търговска зона между дузина държави от Азия и Тихоокеанския регион, като твърде мек спрямо Китай и никога не го внасят за гласуване.

Краят на мандата на Обама включва блокиране на повторни назначения в апелативния панел на СТО, считан за прекалено благосклонен към Пекин, и отказ от китайски опити да купуват американски компании за полупроводници.

Администрацията на Тръмп засилва натиска, водейки двугодишна търговска война с Пекин, при която се налагат мита на три четвърти от стоките, които Китай продава на САЩ. Пандемията от COVID-19 ускорява фокуса върху икономическата сигурност, тъй като САЩ се затрудняват да произведат достатъчно защитни маски, тестове и друго оборудване в сектори, доминирани от Китай. Въпреки критиките на Байдън към търговската политика на Тръмп през кампанията през 2020 г., неговата администрация в голяма степен продължава протекционисткия подход на Тръмп и ефективното заобикаляне на Конгреса чрез президентската власт. Байдън запазва митата на Тръмп върху Китай – дори увеличава някои от тях – и затяга ограниченията за износ на усъвършенствани технологии към Китай.

Във втората си администрация Тръмп смекчава реториката си спрямо Китай преди срещата с Си Дзинпин, но ефективните мита се увеличават: средната ставка върху китайския износ достига почти 30% спрямо 21% при встъпването му в длъжност.

Преговарящите на Тръмп също сключват двустранни сделки, които изискват страните да съобразяват търговската си политика със САЩ и против Китай. Условията са „най-подробните ангажименти за икономическа сигурност, включвани някога в юридически обвързващо търговско споразумение“, според Джефри Герц, бивш служител на Съвета за национална сигурност при Байдън.

Търговските сделки, договаряни досега с Тайван, Малайзия, Индонезия, Бангладеш, Камбоджа, Аржентина, Ел Салвадор и Гватемала, всички съдържат раздел „Икономическа и национална сигурност“, който задължава партньорите да съобразяват търговската си политика със САЩ, въпреки че конкретният текст варира леко. В Малайзия пактът предизвиква противоречия. Лидерът на опозицията Мохамед Азмин бин Али го нарича „предаване на суверенитет“ и предупреждава, че може да принуди страната „да застане на страната на чужди конфликти“.

От американска страна това е целта – държавите да бъдат принудени да застанат на страната на САЩ, когато репутацията на Вашингтон е компрометирана в много страни. За момента ангажиментът е само на хартия. САЩ не са се опитвали да принудят страните да увеличат митата или други ограничения върху китайската търговия и може би няма да го правят, за да не ядосат Китай и да избегнат ново прекъсване на доставките на редки земни минерали. Но сделките ясно показват новата посока на американската търговска политика.

Който наследи Тръмп през 2029 г., ще поеме международна икономическа политика, силно зависима от мита. Таксите ще продължат, макар високите ставки да дават възможност на наследника да привлича потенциални съюзници чрез намаляване на митата. В 1960-те и 1970-те САЩ използваха достъпа до пазара си, за да укрепят отбраната си срещу СССР. Сега целта е Китай.

/БГНЕС/