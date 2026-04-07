Кристалина Георгиева: Всички пътища водят към по-високи цени и по-бавен растеж

Ускорената инфлация и по-слабият растеж са неизбежни за световната икономика като последица от войната с Иран. Това предупреди в понеделник управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева.

„Всички пътища сега водят към по-високи цени и по-бавен растеж“, каза Георгиева в интервю за Ройтерс, цитирана от CNBC.

Преди войната МВФ очакваше да публикува леко подобрение на перспективите си за световния растеж от 3,3% през 2026 г. и 3,2% през 2027 г., според Георгиева.

Но тези очаквания бяха изоставени след началото на войната с Иран, която донесе нови сътресения на световната икономика. Атаката на САЩ и Израел срещу Иран преди шест седмици предизвика значителен шок за енергийните доставки, след като практическото затваряне на Ормузкия проток доведе до застой в морския трафик от Персийския залив.

Корабоплаването през ключовия морски проход бавно се възобновява, като в понеделник бе съобщено за преминали осем танкера спрямо средно по-малко от 2 транзита на ден през март, според S&P Global Market Intelligence.

Но в този си вид трафикът остава малка част от нивата преди войната – средно на ден през 2025 г. са преминали през протока 20 млн. барела суров петрол и сходни продукти.

Според МВФ световните доставки на петрол са намалели с 13%, като същевременно са нанесени сериозни щети на други ключови вериги за доставки. Георгиева предупреди, че най-бедните страни, които нямат достатъчно резерви, ще бъдат най-силно засегнати.

„Намираме се в свят на повишена несигурност“, добави тя, посочвайки геополитическото напрежение, технологичния напредък, климатичните сътресения и демографските промени. „Всичко това означава, че след като се възстановим от този шок, трябва да държим очите си отворени за следващия“, допълни Георгиева.

Двойната заплаха от по-високи цени и по-бавен растеж поражда опасения от завръщане към „стагфлация“ сред потребителите, бизнес лидерите и политиците. Очаква се войната с Иран да е основна тема по време на дискусиите на пролетните срещи на Световната банка и МВФ следващата седмица, в рамките на които Георгиева ще изнесе реч в четвъртък.

„Посока на развитие е стагфлация“, каза по-рано Марк Занди, главен икономист в Moody's Analytics. „По-високата инфлация и по-слабият икономически растеж са резултат от политиките – търговската политика и имиграционната политика“, коментира той.