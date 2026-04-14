Инфлацията в България се ускори до 4,1% през март

Националният статистически институт (НСИ) обяви, че инфлацията в България през март е била малко по-висока от предварителните му експресни оценки. Данните сочат също ускоряване от началото на годината.

Месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), през март е 0,9%, а годишната инфлация е 4,1%. Първоначалните изчисления на НСИ сочеха 0,7 на сто инфлация спрямо февруари и 3,9 на сто спрямо март миналата година.

Темпът се ускорява спрямо януари и февруари, когато беше отчетена годишна инфлация от 3,5% и 3,3%.

Инфлацията от началото на годината (март 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1,9%, а средногодишната инфлация за периода април 2025 - март 2026 г. спрямо периода април 2024 - март 2025 г. е 4,5 на сто.

Натрупаната инфлация за последните три години (март 2026 г. спрямо март 2023 г.) е 11,5%, а за последните пет години достига 42,9%.

Най-силно увеличение на цените през март спрямо февруари е регистрирано в групата: „Транспорт“ (със 7,2%). Основен фактор за това е поскъпването на дизеловото гориво с 16,9%, на бензин А95Н - с 9,9%, на газ пропан-бутан - с 9%, и на бензин А100Н - с 8,5%.

На месечна база нарастват също цените в групите „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ и „Информация и комуникация“ (с по 0,8%), „Услуги на ресторанти и хотели“, „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ и „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (с по 0,7%). Намаление е регистрирано в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (с 2%), „Облекло и обувки“ (с 0,9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (с 0,2%). Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

Месечната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван като сравнима мярка на инфлацията в държавите от Европейския съюз, е 1,0%, а годишната е 2,8%.

Месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0,3%, а годишното изменение е 2,7 на сто.