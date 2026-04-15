Инфлацията във Франция през март се оказа по-бърза от първоначалните оценки

Инфлацията във Франция през миналия месец се оказа по-бърза от първоначалните прогнози, тъй като енергийните разходи са скочили рязко заради войната на САЩ и Израел в Иран, предава Bloomberg.

Според данни, публикувани в сряда, потребителските цени в страната са се повишили с 2% - повече от първоначално отчетените 1,9%. Въпреки че резултатът е в съответствие с целта на Европейската централна банка (ЕЦБ), корекцията в посока нагоре за март следва подобна стъпка, предприета във вторник в Испания, където инфлацията се оказа 3,4%, а не 3,3%, каквато беше предварителната оценка.

Представителите на ЕЦБ обмислят какви мерки по паричната политика са необходими, за да се ограничат икономическите последици от конфликта в Близкия изток. Инвеститорите залагат, че лихвените проценти ще трябва да бъдат повишени, за да се овладеят цените, въпреки че централните банкери може да не одобрят увеличение още на заседанието през април.

„Трябва да бъдем напълно гъвкави и готови да се движим в необходимата посока“, заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард във вторник във Вашингтон.

„Трябва да се основаваме на данните, както многократно сме казвали, но това не означава, че към момента ще поемем в една или друга посока“, каза тя. „Това със сигурност не определя траекторията на лихвите, която мога да потвърдя днес.“

Френското правителство съобщи във вторник, че инфлацията тази година ще бъде по-бърза от очакваното – 1,9% вместо 1,3%. Министърът на финансите Ролан Лескюр заяви, че това все пак е „ограничен ръст“ в сравнение с други европейски страни, главно благодарение на преобладаващата роля на ядрената енергия в енергийния микс на Франция.