Учен: Предстои разработването на демографската проблематика във вътрешната ни политика

Тепърва предстои разработването на демографската проблематика във вътрешната политика на страната. Това мнение изрази доц. д-р Спас Ташев, ръководител на департамент „Демография“ в Института за изследване на населението и човека при БАН, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него темата демография беше много периферна в предизборната кампания, „доколкото можем да говорим за сблъсък на идеи“. „Всяка партия разчиташе на твърд електорат и идеята, че обществото търси промяна“, посочи той.

Доц. Ташев изтъкна, че партиите имаха няколко основни идеи, но е категоричен, че нито една не може да бъде реализирана без справянето с демографската криза, която дори може да бъде описана като катастрофа.

Той отбеляза, че между 2011 и 2021 година населението на страната е намаляло с около 850 хил. души – с 85 хиляди за година е спадът на базата на разлика между раждаемост и смъртност. „По време на пандемията имахме свръхсмъртност – най-високата в ЕС – тогава населението намаля с 90 хил. души“, добави експертът.

Той подчерта, че въпреки това има някои положителни тенденции – например, през този период започва подобряване на тоталния коефициент на плодовитост – до 1,76 през 2024 година и отчете, че това е над средното за ЕС.

Като друга положителна тенденция той посочи обръщането на посоката на миграционния поток през 2021 година, когато за първи път имаме няколко поредни години с положителен миграционен прираст. „Това в голяма степен компенсира естествения отрицателен прираст“, уточни ученият.

Доц. Ташев смята, че акцентът вече не е само върху социалната политика като инструмент за насърчаване на демографските процеси, започва да се прилага комплексен подход, който разглежда миграционната политика, регионалните различия и здравеопазването.

Той подчерта, че образованието е много важен елемент от тези процеси. „Редица държави в света с много висок стандарт имат ниска раждаемост заради промяна в ценностите. Трябва да се работи с младите хора, за да могат те да формират ценностна система, която води до отговорно демографско поведение. Има дори идея всички закони, които се приемат, да преминават през демографска оценка“, коментира ученият.

Какви промени, свързани с миграционната политика, трябва да се направят в законодателството? Ще започне ли дебатът за демографските политики отначало?

