В края на 2025 г. - населението на България намалява, застарява и живее главно в 6 града

Населението на България е 6 423 207 души към 31 декември 2025 г., показват окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0,22 на сто.

Мъжете са 3 088 245 (48,1 на сто), а жените - 3 334 962 (51,9%), или на 1000 мъже се падат 1080 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Хората на 65 и повече навършени години са 1 557 851, или 24,3% от населението на страната. Децата до 15 години в страната са 891 674, или 13,9 на сто от общия брой на населението.

Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която нараства до 45,4 години в края на 2025 година. Средната възраст на населението в градовете е 44,6 години, а в селата - 47,7 години.

Населението в трудоспособна възраст към края на миналата година е 3 764 842 души, или 58,6% от населението на страната. Над трудоспособна възраст са 1 700 684 души, или 26,5%, а под трудоспособна възраст - 957 681 души, или 14,9% от населението на страната.

В градовете живеят 4 745 686 души, или 73,9% от населението, а в селата - 1 677 521 души, или 26,1% от населението на страната.

Населените места в България са 5256, от които 257 са градове и 4999 - села. Населените места без население са 192. В 1280, или в 24,4% от населените места, живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен (6671 души), намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град - Мелник с население 181 души.

С население над 100 хил. души са шест града, в които живее 35,8% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 69 465 души, или 1,1% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) - с 1 303 813 души (20,3%). Четири са областите с население над 300 хил. - София (столица), Пловдив, Варна и Бургас.

В сравнение с 2024 г. пет области увеличават населението си, като най-голямо е увеличението за област Кърджали - с 1,7%. При област Смолян е отчетено най-голямо намаление - с 1,9%.

През 2025 г. в страната са регистрирани 50 496 родени деца, като 50 241 (99,5%) от тях са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 3187, или с 6,0%. Коефициентът на обща раждаемост през 2025 г. е 7,8‰.

Броят на починалите лица през 2025 г. е 99 479, а коефициентът на обща смъртност - 15,5‰. Спрямо предходната година броят на починалите намалява с 1257, или с 1,2%.

През миналата година в преселванията между населените места в страната са участвали 100 203 лица. Най-голямо териториално движение има по направлението „град - град“ (44%), последвано от направлението и „село - град“ (25,4%), „град - село“ (21,7%).

Общо 44 640 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Потокът на имигрантите включва както български граждани, завърнали се в страната, така и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване у нас. От тях 45,9% са граждани на страни извън Европейския съюз, 38,9 на сто имат българско гражданство, а 15,2% са граждани на държави от ЕС. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (25,1%), Украйна (18,5%) и Германия (9,1%).

След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2025 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 49 238 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус -7,7‰.

През 2025 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.