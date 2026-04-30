Инфлацията в еврозоната стига най-високото си ниво от септември 2023 г. през април

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да се ускори до 3% през април спрямо 2,6% през март, според експресните оценки на европейската статистическа служба Евростат. Това ще е и най-високото ѝ равнище от поне септември 2023 г., посочват от Trading Economics.

Сред основните компоненти на инфлацията енергията се очаква да е с най-голямо годишно ускорение през април (10,9% за април спрямо 5,1% през март), следвана от услугите (3% спрямо 3,2%), храни, алкохол и тютюневи изделия (2,5% спрямо 2,4%), както и неенергийни индустриални стоки (0,8% спрямо 0,5%).

Годишната инфлация в еврозоната по месеци. Графика: Trading Economics

За България, според стойностите на Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), от НСИ предвиждат през април месечната инфлация от 2,0%, а годишна – 6,2%.

БВП на еврозоната

През първото тримесечие на годината сезонно коригирания Брутен вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и ЕС е нараснал с 0,1% спрямо предходното тримесечие, според експресните оценки на Евростат. За сравнение, през четвъртото тримесечие на 2025 г. БВП се повиши с 0,2% и за двата региона.

Спрямо същото тримесечие на предходната година сезонно изгладения БВП расте с 0,8% в еврозоната и 1% в ЕС. През предходния период повишението е било, съответно, 1,3% и 1,4%.

Изменение на БВП в проценти на базата на сезонно коригирани данни. Графика: Евростат

Сред страните членки, за които има достъпни данни за първото тримесечие на тази година, Финландия записва най-голямо увеличение спрямо предходнто тримесечие (0,9%), следвана от Унгария (0,8%), Естония и Испания (по 0,6%). Спад е отчетен в Ирландия (-2%), Литва (-0,4%) и Швеция (-0,2%). Темпът на увеличение на годишна основа е положителен в 14 страни и отрицателен само в една.

За България все още няма предоставени данни. Експресните оценки на БВП са на базата на непълни източници и са обект на бъдеща ревизия.