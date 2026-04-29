Годишната инфлация през април надхвърля 7%, сочи експресната оценка на НСИ

Според данните ускорението на цените през април е 2% спрямо март

14:08 | 29.04.26 г.
Снимка: БГНЕС
Годишната инфлация в България през април е 7,1%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

За сравнение, през март годишната флаш инфлация беше 3,9%, а за февруари – 3,3%.

През април спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (10,6%), „Облекло и обувки“ (7,9%), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (2,1%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8%).

Намаление се прогнозира в групата „Развлечения, спорт и култура“ (1,5 на сто).

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през април се очаква месечната инфлация да бъде 2,0%, а годишната инфлация – 6,2%.

През април спрямо предходния месец се прогнозира най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (8,0%), „Облекло и обувки“ (7,8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (1,7%). Източник: НСИ Източник: НСИ

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка през април се очаква месечното изменение да бъде 1,7%, а годишното – 4,7%. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо предходния месец се прогнозира да имат увеличение с 2,4% за хранителни продукти, с 1,8% за нехранителни стоки и с 0.1% за услугите.

Флаш инфлацията е ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.  

От НСИ напомнят, че прессъобщението за инфлацията и индексите на потребителските цени за април 2026 г. ще бъде публикувано на 18 май 2026 г.

Последна актуализация: 14:48 | 29.04.26 г.
инфлация в България нси
Коментари

3
rate up comment 14 rate down comment 6
Sad
преди 1 час
Да скачат цените, ние вече сме богати, нали? И всичко това за да се опапат валутните резерви с които се поддържаше борда ... Е опапаха ги, вече сме богати, или поне някои станаха богати.
отговор
2
rate up comment 5 rate down comment 12
гъбко
преди 1 час
До: Gna ... защо така с лошо тръгна ?! не ти ли харесва вече , какво правят рассияните ?! такава еуфория имаше тука 5г , а сега изведнъж некви тежки приказки с неопределен адрес ... :)))
отговор
1
rate up comment 17 rate down comment 5
Gna
преди 2 часа
Евала с-капаняци. Е-бахте майката на народа.
отговор
