Годишната инфлация през април надхвърля 7%, сочи експресната оценка на НСИ

Годишната инфлация в България през април е 7,1%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана на интернет страницата на институцията.

За сравнение, през март годишната флаш инфлация беше 3,9%, а за февруари – 3,3%.

През април спрямо предходния месец се очаква увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (10,6%), „Облекло и обувки“ (7,9%), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (2,1%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (0,8%).

Намаление се прогнозира в групата „Развлечения, спорт и култура“ (1,5 на сто).

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

Според експресната предварителна оценка на НСИ през април се очаква месечната инфлация да бъде 2,0%, а годишната инфлация – 6,2%.

През април спрямо предходния месец се прогнозира най-голямо увеличение на цените в групите: „Транспорт“ (8,0%), „Облекло и обувки“ (7,8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (1,7%). Източник: НСИ

Индекс на цените на малката кошница (ИЦМК)

Според експресната предварителна оценка през април се очаква месечното изменение да бъде 1,7%, а годишното – 4,7%. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата спрямо предходния месец се прогнозира да имат увеличение с 2,4% за хранителни продукти, с 1,8% за нехранителни стоки и с 0.1% за услугите.

Флаш инфлацията е ранна информация за темповете на инфлация преди публикуването на окончателните и детайлни статистически данни, с което България вече може да се сравнява по този показател с другите 20 страни от еврозоната, след като от 1 януари тази година стана част от валутния съюз.

От НСИ напомнят, че прессъобщението за инфлацията и индексите на потребителските цени за април 2026 г. ще бъде публикувано на 18 май 2026 г.