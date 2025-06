Премиерът: Ще разсеем страховете, насаждани у хората за еврото

Оценката от конвергентните доклади е важна за българското общество, защото е резултат от десетилетия усилия да постигнем висока степен на финансова икономическа конвергенция с развитите европейски страни. Това заяви премиерът Росен Желязков преди заседанието на Министерския съвет.

Днес се очакват решенията на Европейската централна банка и Европейската комисия по докладите, с които ще получим оценка за готовността на България да въведе еврото от 1 януари 2026 г.

По думите на Желязков това е оценка за стабилността на българските финанси, оценка за усилията на българското общество, което още през 90-те години заяви неотклонния път да бъде част от Европа.

"Като прагматичен кабинет имаме няколко основни задачи - да направим процеса по въвеждането на еврото плавен, предвидим и прогнозируем, както и да разсеем гласовете, насаждани в хората, които се използват за политическа злоупотреба, и да дадем всички гаранции за това, че недобросъвестни търговски практики ще намерят почва, да противодействаме на същите“, посочи министър-председателят, цитиран от БТА.

В тази връзка Желязков обяви, че днес кабинетът ще вземе две решения. Едното е за създаването на механизъм на ниво правителство за адресирането на всички въпроси, свързани с взаимодействието с браншовите организации, работодатели, синдикати, с всички онези, които произвеждат стоки и услуги, за да няма опасения, че ще има необосновано покачване на цените, както и да се упражнява перманентен контрол много преди въвеждането на еврото.

Той каза, че от вчера Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита от конкуренцията осъществяват предварителен контрол по отношение на всички стоки и услуги в потребителската кошница и са уязвими с оглед на интересите на гражданите и потребителите. По думите му контролът ще е постоянен и ще бъде в партньорство с производителите, доставчиците и търговците на дребно.

"Този контрол ще бъде част от нашето разбиране, че българската икономика не предпоставя необосновано покачване на цените и всички варианти за спекула, недобросъвестни търговски практики, картелизиране и злоупотреба с монополно положение, ще бъдат много ясно адресирани“, увери Желязков. Той посочи, че това ще стане в партньорство с лицата, които ще бъдат страни по споразумението, което ще бъде подписано.

"Готови сме с информационната кампания, която според закона за въвеждане на еврото започва шест месеца преди ефективната дата и затова кампанията тепърва ще набира сила, за да бъдат всички добре информирани и да не бъде спекулирано с хората и с техните страхове", каза още премиерът.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медиите в кулоарите на парламента, че няма съмнения, че конвергентният доклад за България ще е положителен, защото страната ни е извършила всичко, което е трябвало.

„Днес имаме само конвертегентен доклад, който ще излъчи какво е направила България. 8 юли е датата, когато всички колеги в Брюксел ще се произнесат дали България ще влезе в еврозоната. Нищо не се променя стратегически след днешния доклад. Огромната работа предстои и занапред, особено следващата година, защото тогава българите трябва да усетят ползата от еврозоната“, каза Бойко Борисов.

Относно регулаторите Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията Бойко Борисов заяви, че „ако те поискат да им се увеличат правомощията, ще им ги дадем“. Той допълни, че регулаторите трябва да кажат как могат да гарантират, че няма да се повишат цените след въвеждането на еврото.

След приемането ни в еврозоната хората ще разберат, че това е за тяхно добро, а лъжците ще останат назад в историята. Това заяви Николай Денков от „Продължаваме Промяната-Демократична България” в кулоарите на парламента. „Преди да влезем в Шенген се говореше, че ще бъдем „залети” с мигранти. Това не се случи и всички видяха, че е добре и за хората, и за бизнеса. Месеци след въвеждането на еврото ще стане същото”, смята бившият премиер.

Според Кирил Петков стъпките след даването на дата за присъединяването на България към еврозоната са автоматични и няма значение какво правителство управлява страната в този момент.

Коалицията вече обяви, че след като имаме дата за присъединяване, ще внесе вот на недоверие.

Докладът за еврозоната ще е положителен. Така е планиран предварително и това няма нищо общо с Маастрихтски критерии, заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пред медиите.

"Явно е политическо решение. Трябва да направим всичко възможно народът да бъде в по-добро състояние, независимо дали сме с евро, или с лев. Но така не се прави в нормалните държави. Тук, в България, точно когато най-малко отговаряме на правилата, по една или по друга причина влизаме в някакви съюзи", добави Василев.

"Възраждане" ще излезе при българския народ, обяви в декларация от парламентарната трибуна председателят на партията Костадин Костадинов.

Парламентарната група на "Величие“ излезе с декларация във връзка с изказване на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева относно очаквания конвергентен доклад за готовността на България за присъединяване към еврозоната. Тя каза, че новините ще са добри и най-вероятно конвергентният доклад ще бъде положителен, заяви председателят на ПГ на "Величие" Ивелин Михайлов. Той прочете декларацията от трибуната на Народното събрание. Няма по-срамна страница в историята на България, коментира Михайлов.

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group

Протестът срещу еврото - жива верига около Народното събрание

Междувременно продължава протестът срещу еврото пред Народното събрание. Протестиращите правят жива верига около парламента, за да не допуснат еврокомисарите, които се очаква да пристигнат в 12 ч. и да влязат в сградата.

Протестът в защита на българския лев, организиран от "Възраждане", започна сутринта. Към протестиращите се присъединиха и депутати от партия МЕЧ.

По-рано те се опитаха да преминат през полицейския кордон и да нахлуят в сградата, но бяха спрени. Повечето плакати, които носят протестиращите са с надписи на английски: "No to the euro, yes to our lev", "Dictate", "Brussels ≠ Bulgaria", "The euro is not democracy" и "First ask the people".

Европейската комисия и Европейската централна банка ще оповестят днес конвергентните доклади за приемането на еврото в България. Очакванията са те да са положителни, което означава, че страната ще може да приеме единната валута на 1 януари 2026 година и ще стане 21-вия член на еврозоната.