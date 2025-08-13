Аляска е пълна с туристи и срещата на Путин и Тръмп вероятно ще е във военна база

В Белият дом спешно, само за броени дни, трябваше да организират срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Избраното място Аляска е символично и приветствано от Москва, но се оказа, че организаторите се натъкват на неочакван и сериозен проблем - сега е пикът на туристическия сезон и подходящите места в Анкоридж от гледна точка на сигурността и възможностите, са ограничени, пише CNN, позовавайки се на свои източници.

По тази причина и срещата вероятно ще се проведе на място, което във Вашингтон са се опитали да избегнат - военната база "Елмендорф - Ричардсън", намираща се в северната част на най-големия град в Аляска.

Служители на Белия дом и на Кремъл са на място в Аляска и оценяват възможностите, сочат още данните.

Източниците на CNN припомнят, че има заповед за арест за военни престъпления, издадена от Международния наказателен съд за руския президент Владимир Путин, което съществено е ограничило възможните места, където да разговарят двамата президенти. По тази причина са отхвърлени Виена и Женева, които са домакинствали срещи на лидерите по време на Студената война. Путин и предишният президент Джо Байдън се срещнаха в Женева през 2021 година.

Путин предложи Обединените арабски емирства, но мястото е отказано от Тръмп.

Обсъждан вариант е бил и Унгария, но в крайна сметка от Белия дом са предложили двамата да разговарят на територията на САЩ и са се изненадали, че в Кремъл са приели варианта с Аляска. От Москва пък реагираха почти веднага, че Аляска някога е била руска територия.

Бившият съветник по сигурността на Доналд Тръмп Джон Болтън коментира пред агенцията, че единственото по-добро място за Путин е Москва.

САЩ, както и Русия, не признават статута на Международния наказателен съд. Унгария отмени ратификацията на Римския статут по-рано тази година.

CNN обръща внимание, че обикновено подобни срещи се подготвят след сериозни преговори за дневния ред, резултатите, мястото на срещата и други подробности. Преди дни американският президент Доналд Тръмп рязко снижи очакванията за нея, обявявайки, че ще изслуша своя руски колега и няма да сключва никакви сделки, защото това е работа, която трябва да бъде свършена между други двама президенти - на Русия и на Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио даде допълнителни пояснения преди ден - Тръмп има нужда да види своя събеседник "лице в лице, да го чуе на четири очи", за да може го прецени. По тази причина и телефонните разговори, водени досега, не са били достатъчни. "Доверяваме се на инстинктите на Тръмп", признават и от Белия дом пред Politico. От изданието посочват, че в администрацията на Тръмп вярват, че този път е различно и Путин е представил план за действие - може би неизпълним, но има "нещо на хартия". Очакванията са Тръмп да го изслуша и да работи за тристранна среща със Зеленски.

Различни са настроенията в Аляска за срещата. Някои от високопоставените членове на обществото са предложили да бъдат домакини на срещата в собствените си домове. Опозиционното издание Moscow Times обаче съобщава за готвени протести срещу визитата. Първите са насрочени за 14 август.