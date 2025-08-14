Маневрите на Мерц на световната сцена продължават да будят съмнения относно лидерството му

Фридрих Мерц беше домакин на украинския президент Володимир Зеленски на 13 август 100 дни след началото на мандата си като канцлер на Германия, като опитите му да генерира допълнителна западна подкрепа за Киев и да се справи с агресивната политика на американския държавен глава Доналд Тръмп не успяха да заглушат неговите критици у дома, пише Guardian.

Мерц пое инициативата за светкавична серия телефонни конференции в средата на седмицата, на които присъстваха лидерите на Европейския съюз (ЕС), Тръмп и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс. Изненадващото пристигане на Зеленски в Берлин, за да присъства на разговорите, подчерта водещата роля на Мерц в дипломатическите усилия.

Канцлерът често демонстрира увереност на световната сцена, откакто встъпи в длъжност през май, включително в сблъсъка си с Тръмп в Овалния кабинет през юни, но германците все още не са убедени в представянето на своя лидер като цяло.

Проучване на общественото мнение показва, че крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ изпреварва консервативния блок ХДС/ХСС на Мерц с два процентни пункта, което я прави най-силната партия в Германия с 26% подкрепа в разпокъсан електорален пейзаж. ХДС/ХСС, които спечелиха парламентарните избори през февруари с близо 29% от гласовете, сега претендират само за 24% от гласоподавателите.

Последният път, когато „Алтернатива за Германия“ излезе начело в анкетата на Forsa, беше през април, в период на политическа несигурност между изборите и встъпването в длъжност на новото правителство на Мерц.

„Мерц вече стана непоносим само след 100 дни – време е за правителство на „Алтернатива за Германия“!“, изтъква съпредседателката на партията Алис Вайдел в социалната платформа X.

По-малкият коалиционен партньор, лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), получи само 13% подкрепа, което е с три процентни пункта по-малко от февруари. Това означава, че ако изборите се проведат този уикенд, настоящият управляващ алианс, в който вече има значителни пукнатини, няма да успее да спечели мнозинство.

Мерц, противоречива фигура в германската политика от десетилетия, с дълго таена враждебност към колегата си християндемократ Ангела Меркел, се затруднява да прекъсне песимистичната линия, която е обхванала водещата европейска икономика.

Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия не успя да покаже съществен обрат, за да подкрепи доверието в Мерц.

Решението на правителството през юни да не намали тарифите за електроенергията за домакинствата и малкия бизнес също разгневи много избиратели, а ожесточеният дебат относно пенсионната възраст допълнително помрачава картината.

По отношение на миграцията кабинетът на Мерц показа смесени резултати, като поредица от съдебни неуспехи и тлеещ спор с Полша усложниха усилията му да изглежда решителен.

Още преди да встъпи в длъжност, той беше инициатор на мащабен пакет от разходи за отбрана, инфраструктура и помощ за Украйна. Но фискалните ястреби в собствения му лагер, които му се доверяваха да защити бюджетната коректност на Германия, бяха ужасени от мярка, която те впоследствие определиха като нарушение на предишните му предизборни обещания.

Мерц, който няма опит в управлението, преди да стане канцлер, спечели уважението на много западни съюзници заради непоколебимата си подкрепа за Украйна.

Формулировката на неговата позиция относно войната в Газа обаче се оказа политически рискована, отблъсквайки много от най-близките му съюзници и израелското правителство, докато получава похвали от ГСДП.

След седмици на нарастващи критики към военната кампания на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Ивицата Газа, докато броят на жертвите сред цивилното население нарастваше, Мерц направи шокиращото съобщение миналата седмица, посочвайки, че Германия вече няма да одобрява доставки на оръжия, които биха могли да бъдат използвани в Газа, до второ нареждане.

Видни членове на блока ХДС/ХСС го обвиниха, че не ги е информирал предварително за дръзкото решение, което според тях е предателство спрямо сигурността на Израел след Холокоста. Избирателите, много от които критикуват ескалиращите военни действия на Израел в Газа, приветстваха решението на Мерц.

Усилията на канцлера да убеди Тръмп да не подписва сделка с Русия на срещата на върха с Владимир Путин в петък изглеждаха като поредния рискован акт, след като не успяха да осигурят място на масата за преговори в Аляска за Зеленски.

Матиас Гебауер, кореспондент по въпросите на сигурността към германския седмичник Spiegel, заяви, че подходът на Европа е „да обсипе Тръмп с похвали, да демонстрира уважение и да се опита да го научи как да сключи мирно споразумение“.

„Най-добрият сценарий за Берлин би бил европейците да убедят Тръмп да не действа прибързано“ и да продължи натиска върху Москва, изтъква Гебауер. „Но всички знаят, че шансовете не са много големи. Тръмп е нетърпелив, когато става въпрос за Украйна, и се интересува много по-малко от европейските интереси, отколкото от перспективата за бърза сделка с Путин“, добавя той.