Полша предупреди, че може да арестува самолета на Владимир Путин

Полша предупреди, че не може да гарантира безпрепятственото преминаване на самолет, превозващ руския президент Владимир Путин над въздушното ѝ пространство. "Не мога да гарантирам, че независимият полски съд няма да постанови на правителството да ескортира такъв самолет и да предаде заподозрения на съда в Хага", заяви полският външен министър Радослав Сикорский, цитиран от Ройтерс.

Той визира издадената заповед за арест на руския президент за военни престъпления - депортиране на украински деца в Русия от Международния наказателен съд в Хага. Държавите от ЕС са ратифицирали Римския статут и макар че Унгария се отказа от него, тя продължава да е задължена да спазва задълженията си като страна на статута до лятото на 2026 година.

Унгария вече гарантира, че Валдимир Путин ще може да влезе без проблеми в страната, да проведе преговори с американския си колега Доналд Тръмп и да напусне територията им. Външният министър Петер Сийярто обаче се оплака, че европейски лидери искат да провалят готвената среща и евентуалните мирни преговори.

Усмихваме се през зъби

"Усмихваме се през зъби и се правим, че всичко е наред", описа настроенията в Брюксел по повод очакваните разговори между Тръмп и Путин европейски дипломат пред Financial Times.

Страните от общността имат своите опасения, свързани с факта, че срещата ще се проведе на територията на ЕС, но реално без присъствието на ЕС, а общността ще бъде представена от унгарския премиер Виктор Орбан - близък приятел на Путин и с позиция по войната в Украйна, която не съвпада с официалната. Недоволство предизвиква и неопределеносттта дали и Украйна ще участва.

Редица европейски лидери заявиха, че се надяват украинският президент Володимир Зеленски да участва в разговора, макар че вероятността е минимална, и биха я приели, ако доведе до прекратяване на огъня.

Междувременно лидерите на Украйна, Дания, Финландия, Норвегия, Великобритания, Франция, Италия, Германия, както и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антониу Коща подписаха съвместна декларация, в която подкрепиха изявленията на американския президент Доналд Тръмп за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и преговори с отправна точка линията на съприкосновението.

"Обединени сме от желанието за справедлив и дълготраен мир, който украинците заслужават", се казва в изявлението. В него европейските лидери призовават за продължаване на натиска срещу Русия, което да даде силни позиции на Киев преди, по време и след преговорите, докато Путин не покаже готовност за мир.

Не може да отмениш нещо, което не е насрочено

Според публикация в CNN подготовката за срещата в Будапеща е в застой след телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров. Източник на агенцията е посочил, че Русия отказва да приеме прекратяване на бойните действия по фронтовата линия и не се отказва от своите ултиматуми, предложени още през лятото на 2024 година. При това положение не е ясно дали Рубио ще препоръча на американския президент въобще да разговаря с Путин след липсата на резултат след срещата в Аляска.

Преди ден Ройтерс написа, че Рубио и Лавров ще се срещнат лично в четвъртък (23 октомври), за да уточнят детайлите за срещата. CNN обаче отбелязва, че вероятно тази среща ще бъде отложена във времето. След разговора си с Путин през миналата седмица американският президент обяви, че двамата ще се срещна "до седмица-две".

"Не можем да отменим нещо, което не е насрочено", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по повод коментарите. Той беше категоричен, че и двамата президенти са изразили желанието си да се срещнат, но не са насрочили никаква дата.