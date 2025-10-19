Пътят от Кремъл до Будапеща може да е предизвикателство за Владимир Путин

След телефонен разговор, продължил повече от два часа, през изминалата седмица американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне със своя руски колега Владимир Путин в Будапеща "до две седмици". Според изявленията на унгарския премиер Виктор Орбан вече тече интензивна подготовка за тази среща, и макар че визитата е все още твърде условна, се появяват и някои въпросителни.

Една от тях е как ще прелети самолетът на руския президент до унгарската столица. Причината е, че от пролетта на 2022 година, когато Русия започна пълномащабна война в Украйна, руските самолети не са допускани във въздушното пространство на Европейския съюз и САЩ. За срещата в Аляска Вашингтон позволи временно изключение.

В петък (17 октомври) тази възможност потвърди и говорител на Европейската комисия (ЕК) по време на традиционния обеден брифинг в Брюксел. Анита Хайпър отбеляза, че всяка страна в ЕС може самостоятелно да вземе решение за дерогация и да позволи преминаването на руския самолет, както и че срещу руския президент и срещу министъра на външните работи Сергей Лавров, който трябва да организира срещата, няма забрана за пътуване в ЕС, макар и активите им да са замразени.

При това положение обаче европейските членове могат да откажат прелитането на самолета, базирайки се на членовете на делегацията. През 2023 година например България отказа прелитането на самолета със Сергей Лавров, пътуващ за среща на ОССЕ в Белград, защото на борда беше говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Дългият път към Будапеща

Най-бързото и безпрепятствено пътуване, което би предприел всеки обикновен руснак, който трябва да отиде до Будапеща днес, е да си купи билет за самолет до Белград, а след това да вземе влака до унгарската столица, пише ВВС. Едва ли обаче руският президент ще се откаже от своя "летящ Кремъл " - модифицирания Ил-96 с четири двигателя и система за противовъздушна отбрана.

Опозиционното руско издание The Moscow Times посочва, че прекият път на президентския самолет е през Беларус, Полша и Словакия. Отношенията между Москва и Варшава обаче съвсем не са цветущи и едва ли самолетът ще прелети оттам.

Според британската обществена медия има още няколко варианта като е сигурно, че полетът няма да мине в близост до Украйна или през Полша. По-вероятният полет е заобиколен - през Каспийско море, Иран, Черно море и Турция, България, а след това Сърбия или Румъния и до Унгария.

В Румъния обаче ще бъде разположена най-голямата база на НАТО в Европа, а България е част от плановете за подсилване на източния фланг на организацията, както и на инициативата на ЕС за "стена срещу дронове".

От ВВС посочват, че са се свързали с външното министерство на Румъния, откъдето са отбелязали, че все още нямат запитване от Москва за подобен полет. Агенцията е изпратила въпрос и към българските власти.

За Путин има и съвсем сигурен път - през Турция, край Гърция, през Черна гора и Сърбия, което удължава пътуването му с часове.

Освен забраните на ЕС полетът на Путин трябва да бъде съобразен и с издадената заповед за арест на Международния наказатален съд в Хага заради депортирането на украински деца в Русия. Унгария се отказа от членството, но процедурата все още е в ход. Сърбия и Черна гора обаче също са ратифицирали Римския статут.

Все пак няма начин, освен сътрудничеството на държавите, заповедите на Международния съд да бъдат спазвани - през април търсеният от институцията Бенямин Нетаняху беше в Унгария.

"Политически кошмар"

Владимир Путин не е стъпвал в Европа от 2021 година, когато се срещна с американския президент Джо Байдън в Женева. Неговият говорител Дмитрий Песков коментира, че на този етап има само "желанието на президентите за такава среща", както и че все още не се мисли за маршрута. Първо трябва да видим резултата от работата на държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, отбеляза още Песков.

Едва ли някоя държава от ЕС ще спре самолета на Путин - това само би подхранило тезата на Кремъл, че общността е тази, която спира мирния процес за Украйна. Източници на El Pais коментират, че европейски дипломати описват срещата като "политически кошмар". Според тях мястото е много старателно подбрано и може да предизвика сериозни конфликти и в ЕС, и в НАТО. Според испанското издание Брюксел ще трябва да се справи с неловкия факт, че преговори за мир ще се водят в страна от общността и представители на ЕС няма да бъдат допуснати до разговорите.

Реално Виктор Орбан ще може да се изказва от името на ЕС, а неговата позиция по войната в Украйна не съвпада с официалната позиция на Брюксел. В Унгария действително са в еуфория за евентуалната среща, която може да подкрепи и кампанията на Орбан преди парламентарните избори през пролетта на 2026 г. Външният министър Петер Сийярто, който често пътува до Москва, гарантира, че руският президент безпрепятствено ще влезе в Унгария, ще проведе ползотворни преговори и ще се прибере у дома, посочва и европейското издание Politico.

В ЕС пък се опитват да бъдат прагматични - преговорите или срещите не винаги протичат така, както ни се иска, но е важното да приближават към крайната цел - мира в Украйна, допълват още източници на El Pais.