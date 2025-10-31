Френските социалисти търсят компромис в битката за бюджета

Лидерът на френската социалистическа партия Оливие Фор сигнализира, че търси компромис с правителството, за да може бюджетът да проработи, като се откаже от маневрите, които рискуват да свалят премиера Себастиан Льокорню, съобщава Bloomberg.

Лявоцентристката партия заплашваше да използва ключовите си места в Националното събрание при вотове на недоверие, които биха принудили премиера да подаде оставка, ако правителството не успее да изпълни исканията ѝ за мащабни данъци върху богатството.

Дебатът относно частта за приходите от законопроекта за бюджета за 2026 г., в който ще участва Льокорню, се очаква да достигне кулминация днес, когато законодателите се съберат да обсъждат предложения за данъци, които биха засегнали богатите.

„Мисля, че той със сигурност има какво да предложи на страната, не знам какво иска да предложи и дали ще бъде достатъчно, но очевидно сме в повратен момент“, заяви Фор преди началото на дискусиите в парламента. „Мисля, че той иска това да проработи, както и аз“, добави той.

Компромис по отношение на приходите в бюджета би отбелязал значителен пробив и би могъл да предотврати нов колапс на правителството - резултат, който вероятно би довел до предсрочни избори.

Социалистите спасиха Льокорню при вот на недоверие по-рано този месец, посочвайки, че ако приходната част на законопроекта бъде отхвърлена, съкращенията на разходите ще бъдат неизбежни и правителството ще бъде порицано.

Фор заяви, че е разговарял с Льокорню през последните дни, въпреки че отрече да е сключил каквато и да е „сделка“ извън парламента.

Според френското издание Le Parisien, правителството може да представи своя собствена версия на данък върху богатството в петъчния дебат.

Фор добави, че първоначалният проектобюджет „вече започва да се подобрява“, след като правителството предложи по-рано тази седмица по-висок корпоративен данък за големите фирми.

Дори социалистите и правителството да успеят да постигнат компромис относно данъците, пътят към приемането на бюджета остава неясен. За да бъде приет законопроектът, вероятно ще е необходима подкрепата не само на социалистите, но и на комунистите и еколозите, които демонстрират по-малка готовност да работят с Льокорню. Премиерът трябва също така да задържи на своя страна десноцентристките депутати, но те все още не са склонни да приемат увеличеното данъчно облагане.