ЕК планира център за справяне със заплахата от дезинформация от Русия и други страни

Европейската комисия (ЕК) планира да създаде Център за демократична устойчивост, който да се противодейства на дезинформацията от Русия и други авторитарни режими, според изтекъл документ, цитиран от британския в. Guardian.

Европейската комисия възнамерява центърът да обедини експертиза от целия ЕС и от страни, които искат да се присъединят към блока, за да се бори с манипулацията и намесата чрез лъжлива информация.

Идеята е залегнала в основата на „щита на демокрацията“, издигнат от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, когато тя се кандидатира за втори мандат преди европейските избори през 2024 г.

Фон дер Лайен обяви идеята за Европейски център за демократична устойчивост в реч пред евродепутатите през септември. Документът, който трябва да бъде публикуван на 12 ноември, очертава подробности по проекта, вкл. къде ЕК вижда най-големите заплахи.

„В допълнение към бруталната си агресия срещу Украйна, Русия ескалира и хибридните атаки и води битка за влияние срещу Европа“, казва се в проекта, видян от медията. „Чрез разпространение на измамни наративи, понякога включващи манипулация и фалшифициране на исторически факти, те се опитват да подкопаят доверието в демократичните системи“, допълва се в проекта.

Външната служба на ЕС заявява, че е идентифицирала десетки случаи на руска дезинформация и манипулация на информацията. Един пример е кампанията „Двойник“ в навечерието на европейските избори, в рамките на която копия на известни медийни сайтове разпространяваха антизападни наративи.

Дезинформация се разпространяваше чрез уебсайтове, имитиращи медии като Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio. За кампанията се смята, че е била активна от 2022 г. На тези копия на сайтове фалшиви статии, които бяха широко популяризирани в социалните медии, се стремяха да дискредитират политици, както и да подкопаят правителствената подкрепа за украинските бежанци и Украйна.

Китай също се идентифицира от властите в Брюксел като информационна заплаха. Комисията твърди, че Пекин използва частни пиар компании и инфлуенсъри, „за да създава, разпространява и пере съдържание, съобразено с политическите интереси на Китай по целия свят“, според дипломатическата служба на ЕС.

През 2024 г. изследователи от Citizen Lab разкриха 123 уебсайта, работещи от Китай, които се представят за новинарски издания и разпространяват пропекинска дезинформация в 30 страни в Европа, Азия и Латинска Америка.

Залогът на чуждестранната намеса беше подчертан, когато Румъния стана първата държава членка на ЕС, анулирала избори, след като разсекретени разузнавателни данни разкриха предполагаема руска кампания, включително масивни кибератаки срещу избирателната информационна система, и намеса в социалните медии в полза на ултранационалистически кандидат.

Властите в Молдова, страна кандидат за членство в ЕС, също твърдят, че има руска намеса в последните избори, включително масивни схеми за купуване на гласове и пропагандни кампании.

Бъдещият център ще е събирателен за институциите на ЕС и държавите членки за споделяне на информация и ранни предупреждения, както и за повишаване на обществената осведоменост относно чуждестранни правителства, които се стремят да манипулират информация.

Участието в центъра ще бъде доброволно за държавите от ЕС и държавите, които се надяват да се присъединят към ЕС. Комисията също така предлага участието да бъде отворено за „партньори със сходно мислене“, което повишава перспективата за участие на Обединеното кралство.

Други елементи от плана „Щит на демокрацията“ включват създаването на независима мрежа от проверяващи фактите, за да предпазят от дезинформация, особено по време на избори, извънредни ситуации в здравеопазването или природни бедствия.

Брюксел също така иска да види доброволна мрежа от интернет инфлуенсъри, която да повишава осведомеността относно правилата на ЕС за демократичните и интернет стандарти.