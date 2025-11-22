Първата среща на високо равнище на Г-20 в Африка започна с амбициозен дневен ред

Първата среща на високо равнище на страните от Г-20, организирана в Африка, започна в южноафриканския град Йоханесбург с амбициозен дневен ред за постигане на напредък в решаването на някои от дългогодишните проблеми, които засягат най-бедните страни по света, предаде Асошиейтед прес.

Лидери и висши правителствени служители от най-богатите и водещи развиващи се икономики се събраха, за да се опитат да постигнат консенсус по приоритетите, определени от страната домакин.

Южна Африка се стреми да запази целостта и статута на групата на 20-те водещи икономики в света, заяви по време откриването на срещата президентът на страната Сирил Рамапоса, цитиран от Ройтерс. Той добави, че Южна Африка се е постарала да гарантира, че приоритетите за развитие на Глобалния юг и африканския континент са залегнали в дневния ред на Г-20.

Много от приоритетите на Южна Африка за групата, особено фокусът върху изменението на климата и неговото въздействие върху развиващите се страни, срещнаха съпротива от страна на САЩ, които бойкотират преговорите, отбелязва АП.

Южна Африка, която определя дневния ред като страна, поемаща ротационното председателство на Г-20, иска лидерите да се споразумеят за повече помощи за бедните страни, за да се възстановят от бедствия, свързани с климата, да намалят тежестта на външния си дълг, да преминат към зелени енергийни източници и да използват собствените си природни богатства като противодействие на засилващото се глобално неравенство

Двудневната среща ще се състои без САЩ, след като президентът Доналд Тръмп нареди бойкот, твърдейки че Южна Африка води расистка политика и преследва бялото си малцинство.

„Съжалявам за това, но това не бива да ни блокира. Нашето задължение е да присъстваме, да се ангажираме и да работим всички заедно, защото сме изправени пред толкова много предизвикателства“, коментира френският президент Еманюел Макрон отсъствието на Тръмп.

