Тръмп оттегли поканата си към канадския премиер да влезе в Съвета за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оттегли поканата към Канада да се присъедини към неговия Съвет за мир дни след речта на премиера Марк Карни в Давос, в която той предупреди световните суперсили да се въздържат от икономическа принуда, предава CNBC.

„Уважаеми премиер Карни, моля, приемете това писмо като уведомление, че Съветът за мир оттегля поканата си към вас за присъединяване на Канада“, заяви Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

Миналата седмица Карни заяви, че смята да се присъедини към съвета, но подробностите, включително финансовите условия, все още не са уточнени. Страните, които искат да получат постоянно членство, трябва да платят 1 млрд. долара.

В речта си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, по-рано тази седмица Карни заяви, че „средните сили“ в света трябва да се обединят, за да се противопоставят на принудата на най-големите световни сили.

„Големите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие. Митата като лост, финансовата инфраструктура като принуда, веригите за доставки като уязвимости, от които да се възползват“, заяви той.

Макар че Карни не назова конкретна страна, по-късно Тръмп отговори, като заяви в кулоарите на форума, че „Канада съществува благодарение на САЩ. Не забравяй това, Марк, следващия път, когато правиш изявления“.

Часове преди речта на Карни Тръмп беше публикувал в социалната си мрежа цифрово променана снимка на карта, на която Гренландия, Венецуела и Канада са покрити с американското знаме.

Последните събития показаха, че „международният ред, основан на правила“, на практика е мъртъв, докато световните суперсили „преследват интересите си, използвайки икономическата интеграция като оръжие за принуда“, заяви Карни в речта си.

Отношенията между двете страни, които са дългогодишни съюзници, са подложени на силен натиск по време на втория мандат на Тръмп, който нарече съседната страна 51-и американски щат, освен че ѝ наложи мита.

Съветът за мир, председателстван от Тръмп, беше създаден с първоначалната цел да наблюдава демилитаризацията и възстановяването на Ивицата Газа след двегодишната война с Израел. Но Тръмп заяви, че предвижда съветът да поеме по-широка роля, която в крайна сметка би могла да се конкурира с тази на ООН, и това тревожи някои от съюзниците на САЩ.

Тръмп получи подкрепата на страни като Турция, Египет, Саудитска Арабия, Катар и Индонезия. В учредяването на Съвета за мир се включи и българският премиер в оставка Росен Желязков на церемония в кулоарите на Световния икономически форум.

Но редица световни сили и традиционни западни съюзници на САЩ са по-предпазливи, включително Австралия, Франция, Германия, Италия, и някои от тях отхвърлиха предложението. Британският външен министър Ивет Купър заяви, че страната ѝ „няма да бъде сред подписалите“, като изрази притеснение поради поканата към руския президент Владимир Путин да се присъедини.

Сред поканените да се присъединят към съвета са Русия и Китай. Путин е заявил пред руския Съвет за сигурност, че външното министерство все още проучва предложението, а Китай не е потвърдил дали ще се присъедини.

Обръщението на Карни пред Световния икономически форум последва посещението му в Китай миналата седмица, където постигна обхватно споразумение с президента Си Дзинпин за намаляване на митата и възстановяване на отношенията.

Като част от споразумението Пекин намали митата за редица земеделски стоки от Канада, а Отава повиши квотите за внос на китайски електромобили на пазара си с мито от 6,1% за най-облагодетелствана нация.

Карни похвали стратегическото си партньорство със Си, като подчерта значението на връзките им пред „новия световен ред“ като косвена препратка към нестабилността в света, породена от промените във външната политика на Тръмп и разрушителния му дневен ред в областта на търговията.