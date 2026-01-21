Канадско говеждо месо поема към Китай след посещението на Карни

Канадско говеждо месо ще се изнася за Китай след смекчаването на забрана на вноса, която съществуваше от 2021 г., съобщи министърът на земеделието макар анализатори да предупредиха, че износът вероятно ще бъде в малки количества, предава Ройтерс.

Потворното отваряне на пазар, който може да бъде жизненоважен за канадското говеждо месо, следва посещението на канадския премиер Марк Карни, който постигна споразумение с китайските ръководители за понижаване на митата и повече бизнес с редица земеделски стоки, включително рапица.

„Знаем, че има голяма компания, която ще достави първия си товар с говеждо месо в Китай следващата седмица“, заяви канадският министър на земеделието Хийт Макдоналд. По-рано в социалните мрежи той обяви, че „Китай върна достъпа до пазара за канадско говеждо месо“.

Не се очаква ходът да има непосредствени значително последици за износа на канадско говеждо месо или върху цените, тъй като Северна Америка изпитва недостиг на местно говеждо месо и цените са на исторически връх.

Силвен Шарлбоа, експерт по пазара на хранителни стоки, коментира, че „повторното отваряне на Китай или разширяването на достъпа за канадско говеждо месо няма да промени значително цените на храните в Канада“.

„Включените обеми са относително малки и Канада просто няма мащаба да отклони големи количества говеждо месо от местния пазар без да наруши първо другия износ“, допълва той.

Но Китай е значим пазар за някои видове говеждо месо, така че потворното отваряне е важно за канадските фермери и износители на говеждо.

Според анализатора на пазара на говеждо месо Джери Класен „за канадските производители на говеждо месо е много важно да имат достъп до възможно най-много пазари. Китайският пазар е много важен, тъй като има потенциал за значителен растеж“.

Класен и Канадската асоциация на говедовъдите заявиха, че все още няма подробности за повторното отваряне, така че пълните последици ще бъдат разбрани, едва когато станат ясни подробностите. Но асоциацията изрази задоволство от възобновяването на търговията.

Китай беше четвъртият по големина пазар на говеждо месо от Канада през 2021 г. преди забраната през декември същата година.

Китай може да бъде жизненоважен износен пазар за Канада, когато Северна Америка има излишък от говеждо месо а цените на местно ниво са ниски.