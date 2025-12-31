Китай ограничава вноса на говеждо месо, за да защити местните производители

Китай ще ограничи вноса на говеждо месо от доставчици, сред които Бразилия и Аржентина, тъй като се стреми да защити местните земеделци и производители. Страната ще наложи наказателни мита, ако определени нива бъдат надминати, предава Bloomberg.

Поредица от квоти ще влязат в сила от 1 януари, след като властите решиха, че нарастващият внос вреди на собствената индустрия на Китай. Доставки, надвишаващи ограниченията, ще бъдат подложени на мита от 55%, съобщи Министерството на търговията в сряда.

Общите квоти за целия внос ще нарастват постепенно всяка година от 2,69 млн. тона през 2026 г. до 2,74 млн. тона през 2027 г. и 2,8 млн. тона през 2028 г. Водещите доставчици, включително Бразилия, Аржентина, Уругвай, Нова Зеландия, ще имат право да изпращат обем, отговарящ в общи линии на пазарния им дял в азиатската страна, според съобщението, публикувано на сайта на министерството. По-малки производители, включително Монголия, Южна Корея и Тайланд, ще бъдат освободени.

Търговските мерки, които са взети след разследване, започнало през декември 2024 г., вероятно ще ограничат притока на говеждо месо във водещия вносител в света и може да навредят на производителите и на говедовъдите в други страни. Китай е внесъл общо 2,6 млн. тона говеждо месо до ноември тази година, сочат митнически данни.

Австралийският съвет по месото съобщи, че е „изключително разочарован“ и предупреди, че мерките може да намалят износа му на говеждо месо за Китай с около една трета спрямо нивата през последно време, което може да навреди на търговия на стойност над 1 млрд. австралийски долара (668 млн. щатски долара).

„Това решение ще има сериозни последици за търговските потоци към Китай по време на действието на мерките“, заяви главният изпълнителен директор на съвета Тим Райън. „Вносът на австралийско говеждо месо не вреди на местната сектор в Китай“, допълни той.

Вносът на говеждо месо на Китай нарасна през последните години наред с нарастващите доходи, но местното производство също се увеличи, тъй като правителството призова фермерите да отглеждат повече добитък в родината си. Голямото предлагане вече подлага на натиск местната индустрия, тъй като потребителите намаляват покупките, с което фризерите остават пълни. Цените на едро на говеждото месо намаляха до най-ниското си ниво от 2019 г. по-рано тази година.

Водещият доставчик в Китай, Бразилия, получи квота от малко над 1 млн. тона на година. Квотите са САЩ са установени на 164 хил. тона през 2026 г. и ще нараснат до 168 хил. тона през 2027 г- и 171 хил. тона през 2028 г., много над сегашните търговски потоци.

За потребителите извън Китай решението може да е добра новина, тъй като може да понижи цените, които нараснаха до рекордни нива на фона на силното търсене и ограниченото предлагане. САЩ, които са най-големият пазар на червеното месо в света, не успяват да примирят свиващите се стада с устойчивото потребление. Президентът Доналд Тръмп намали митата върху говеждото месо наред с други скъпи хранителни стоки, за да успокои избирателите, които са все по-недоволни от високите разходи за живот.