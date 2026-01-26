Какви са рисковете при таван на надценките?

В последния месец част от управляващото мнозинство предложи законопроект за налагане на таван на надценките за основни стоки. Съществуват множество спорове за ефективността на предложението и икономическите последици от това.

Bloomberg TV Bulgaria направи анкета сред експерти с въпрос: „До какво водят таваните на надценките?“.

Александър Нуцов, ръководител "Политики и стратегическо планиране" в BESCO:

Таванът на цените няма да реши проблемите, които се цели да адресира. Напротив – ще изкриви пазарните механизми и ще навреди на производители, търговци и потребители. В краткосрочен план е възможно да се появят дефицити на определени стоки, защото те ще станат икономически неизгодни за предлагане. В средносрочен и дългосрочен план мярката може да доведе до по-висока инфлация след премахване на контрола. Най-негативният ефект е сигналът към бизнеса и инвеститорите – средата става по-непредсказуема, което ще доведе до отлив на инвестиции. Необходим е диалог между държавата и бизнеса и по-конструктивна рамка за вземане на решения.

Адриан Николов, Института за пазарна икономика:

Темата за ценовите тавани се използва в България от години – първо при лекарствата, после при инфлацията през 2024-2025 г., а сега чрез няколко различни закона и неясни дефиниции. Това създава разхвърляна и непредсказуема регулаторна среда. Реална причина за такива мерки няма – доходите на домакинствата нараснаха и не се наблюдава обедняване заради цените. Ценовите тавани водят до три риска: фалити на фирми, дефицит на стоки и отложена по-рязка инфлация. Исторически те не работят дългосрочно. В крайна сметка това е популизъм с икономически вредни последици.

Левон Хампарцумян, заместник-председател на Българския форум на бизнес лидерите:

От икономическа и практическа гледна точка това решение е безумно, защото означава преустановяване на пазарните отношения в икономиката. Всички примери, които дават с други държави, са извадени от контекста.

Васил Караиванов, макроикономист и преподавател в Стопанския факултет на СУ:

Ограничаването на надценките ще доведе до свиване на предлагането от страна на търговците и производителите. При натиск едновременно върху разходите и търсенето резултатът е по-ниско производство и недостиг на стоки и услуги. По-ниски цени се постигат не чрез административни ограничения, а чрез конкуренция – когато на пазара има повече производители и търговци, предлагащи една и съща стока или услуга. Затова много по-ефективна мярка е насърчаването на конкуренцията и навлизането на нови участници, вместо въвеждането на ценови тавани и лимити на надценките.

Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС:

Същността на проблема с високите цени на храните не е в надценките, а в обективни фактори: кратка трайност и брак на стоките, скъпа хладилна логистика, ръст на заплатите и енергията, силна зависимост от внос и климатични рискове. В България делът на храните в домакинските разходи е висок заради ниските доходи и ДДС от 20%. Печалбите на търговците са ниски (4-6%) при силна конкуренция. Таваните на надценките няма да решат тези проблеми, а ще доведат до дефицити, непредвидимост и отложена инфлация.

Реалното решение е стимулиране на предлагането и конкуренцията, а не административен контрол на цените.

Още от коментарите вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.