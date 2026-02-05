Тръмп призова за нов ядрен договор с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за изцяло нов ядрен договор, след като последното споразумение с Русия изтече, предизвиквайки опасения от нова глобална надпревара във въоръжаването, предаде AFP.

Администрацията на Тръмп многократно настояваше новият договор да включва и Китай, чийто ядрен арсенал нараства, но все още остава значително по-малък от тези на Русия и САЩ. Пекин обаче публично отхвърли този натиск.

Републиканецът до голяма степен запазваше мълчание относно руските призиви за удължаване на New START — договорът от 2010 г., който наложи последните ограничения върху двете най-големи ядрени сили след десетилетия споразумения, датиращи още от Студената война.

Но часове след изтичането му Тръмп заяви, че договорът, подписан от неговия предшественик Барак Обама и удължен от Джо Байдън, е „лошо договорен“ и „се нарушава грубо“.

„Трябва да накараме нашите ядрени експерти да работят по нов, подобрен и модернизиран договор, който може да действа дълго време в бъдеще“, написа президентът в социалната мрежа Truth Social.

Попитана дали Вашингтон и Москва са се договорили да продължат да спазват условията на изтеклия договор START, докато продължават преговорите за ново споразумение, говорителката на Белия дом Каролайн Ливит заяви: „Не ми е известно.“

Русия бе отказала инспекции по New START, след като отношенията се влошиха по време на администрацията на Байдън.

На 4 февруари Москва заяви, че вече не счита себе си за обвързана с ограниченията за броя на ядрените бойни глави поради изтичането на New START.

Въпреки задънената улица около New START Тръмп ентусиазирано възобнови дипломацията с Русия и покани президента Владимир Путин в Аляска през август миналата година.

На 5 февруари САЩ обявиха, че възобновяват военния диалог с Русия след тристранните преговори в Абу Даби относно войната в Украйна.

(БГНЕС)