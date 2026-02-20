Вицепремиер за един ден - Стоил Цицелков подаде оставка

Служебният вицепремиер Стоил Цицилеков, който беше натоварен да отговаря за провеждането на честни избори в кабинета "Гюров", подаде оставка 24 часа след като положи клетва в парламента и встъпи в длъжност.

"Честните избори са по-важни от всеки един човек", заяви той по време на брифинг в Министерския съвет, обяснявайки мотивите си.

По повод обвиненията, отправени срещу него - свързани с притежаване на марихуана и шофиране в нетрезво състояние, Цицелков беше категоричен, че има чисто съдебно досие.

"Нямам обвинения, нямам присъди, нямам действащи ограничения към този момент", каза той и допълни, че в случая незаконно са използвани архиви и публикувани лични данни. Цицелков каза още, че професионалният му опит не е поставян под съмнение и обяви, че ще потърси правата си по съдебен ред.

Стоил Цицелков. Снимка: БГНЕС

Депутати от "Има такъв народ" огласиха обвиненията срещу Цицелков и коментираха преди ден, че имат съмнения, че той има забрана да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори.

"Честните избори са приоритет за това правителство", заяви вицепремиерът и посочи, че е съгласувал действията си със служебния премиер Андрей Гюров. След разговори в екипа са отчели, че личността на вицепремиера по честните избори всъщност ще пречи на каузата на правителството и Цицелков ще депозира своята оставка.

Атаката срещу Цицелков е насочена към правителството и към провеждането на честни избори, посочи в коментар и премиерът Андрей Гюров. "За нас има нещо много по-важно от политическата битка и по-важно от това кой ще извлече някакви краткосрочни дивиденти от този акт", допълни още той.

По-рано днес (20 февруари) президентът Илияна Йотова коментира пред bTV, че ще подпише искане за оставка от Стоил Цицелков. Още преди ден тя посочи пред журналисти, че не носи отговорност за състава на кабинета, но призова за "съответните мерки", ако обвиненията на ИТН действително имат основание.