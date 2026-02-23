План-сметката за предсрочните избори може да стигне 75-80 млн. евро

План-сметката за изборите в окончателния вариант ще бъде около 75-80 млн. евро. Това съобщи в Министерския съвет служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след края на първото редовно заседание на служебното правителство, цитиран от БТА.

Министерският съвет прие в понеделник план-сметката за парламентарните избори на 19 април, която е на стойност 65 милиона евро. Клисурски уточни, че голяма част от тази сума - над 35 милиона евро, са за възнаграждения на членовете на изборните комисии, секционните избирателни комисии и членовете на районните избирателни комисии.

Той съобщи, че са осигурени около 12 милиона евро за охрана на изборния процес от Министерството на вътрешните работи и са предвидени средства за видеонаблюдение и видеозаснемане през Министерството на електронното управление. Финансиране има за актуализиране на списъците през Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и средства за разкриване на секции в чужбина през Министерството на външните работи.

Осигурени са средства за всички други процеси, които трябва да се обезпечат за нормалното провеждане на изборите на 19 април, каза Георги Клисурски.

Следващата задача е да работим неуморно, за да произведем едни от най-честните избори в историята на България, заяви още финансовият министър.

Технически сега обезпечаваме машинното гласуване, но ще има допълнително постановление за още около 10 милиона евро и за хартиените бюлетини, коментира той. Ако има допълнителни разчети за хартиените бюлетини и за параваните, може да се приеме допълнителен акт на Министерския съвет, с което план-сметката във финалния вариант ще бъде около 75-80 милиона евро, обясни министърът.