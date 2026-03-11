ЕК може да наложи глоби на България по две наказателни процедури

Европейската комисия (ЕК) призова България, Франция и Португалия да транспонират изцяло Директивата за обмен на информация между правоприлагащите органи в националното законодателство.

Директивата има за цел да подкрепи процесите на предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления в рамките на Европейския съюз (ЕС), като гарантира, че полицейските служители в една държава членка имат лесен достъп до информацията, с която разполагат техните колеги в друга държава членка.

Регламентът определя организационните и процедурните правила за обмен на информация между правоприлагащите органи на държавите членки на ЕС, включително създаването на единна точка за контакт, изтъква ЕК.

Транспонирането на Директивата улеснява бързото и ефективно сътрудничество в правоприлагането, което е от решаващо значение за борбата с трансграничните престъпления, породени от дигитализацията, като по този начин се повишава сигурността на гражданите на ЕС.

България, Франция и Португалия са уведомили само частично Брюксел за прилагането на мерките за транспониране на Директивата. Поради това ЕК реши да издаде мотивирано становище на трите страни, които сега разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки. В противен случай Брюксел може да реши да отнесе делата до Съда на ЕС с искания за налагане на финансови санкции.

Отделно, ЕК призовава Белгия, България и Словения да въведат Директивата, криминализираща нарушаването на ограничителните мерки на ЕС.

Директивата установява общи правила, хармонизиращи определението за престъпления и наказания за нарушаване на ограничителните мерки на ЕС. Тя има за цел да предотврати заобикалянето на ограничителните мерки на блока, включително тези, приети след агресията на Русия срещу Украйна, изтъква ЕК.

Хармонизирането на националното наказателно право в тази област улеснява разследването и наказателното преследване на нарушения на ограничителните мерки на ЕС във всички държави членки, като ги прави по-ефективни.

Страните имаха срок до май 2025 г. да приложат Директивата в националното си законодателство. През юли ЕК реши да стартира процедури за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо до няколко държави членки за това, че не са приложили пълните мерки за транспониране на Директивата.

Към днешна дата Белгия, България и Словения все още не са обявили мерки за пълното транспониране. Поради това ЕК реши да издаде мотивирано становище до тези три страни, които сега разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да отнесе случая до съда с искане за налагане на финансови санкции.