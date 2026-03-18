Отпускат 25 млн. евро за подкрепа на физически лица заради поскъпването на горивата

Правителството отпусна 25 млн. евро за изпълнение на Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата заради войната в Близкия Изток. Държавата ще подкрепи хората от уязвими социални групи с по 20 евро месечно, за да компенсира по-големите им разходи на транспорт. Това реши на днешното си заседание служебният кабинет.

Право на тази подкрепа ще имат физически лица, чийто средномесечен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията за бедност за миналата година. В случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., доходният критерий за достъп до подпомагане ще е 537,88 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2024 г.

Компенсацията ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане само на лица, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство или имат договор за лизинг.

Превеждането на средствата ще започне, ако в три поредни дни средната цена на дребно в страната на масовите горива бензин А95H и/или дизел надхвърли 1,60 евро за литър по данни на Националната агенция за приходите. Това ниво представлява приблизително 20% увеличение спрямо средномесечните цени на дребно, каза на брифинг в Министерския съвет служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов, цитиран от БТА.

Максималният срок за действие на програмата е до 30 юни 2026 г.

Средствата за обезпечаване на Програмата ще се предвидят по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Те ще се финансират съгласно Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Очаква се мярката да обхване около 1,38 милиона души, като средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет по реда на разпоредбите, които позволяват финансиране на неотложни разходи.

Министърът на финансите Клисурски посочи, че програмата се основава на три принципа – подкрепата да достига до най-нуждаещите се, да се изплаща бързо и лесно и да се активира само при реална необходимост. Той припомни, че през 2022 г. компенсацията за горивата е била универсална – отстъпка от 25 стотинки на литър за всички потребители, докато сега помощта ще бъде насочена само към хората с по-ниски доходи.

Гражданите, които вече получават социални помощи чрез Агенцията за социално подпомагане, няма да подават допълнителни заявления. Останалите ще могат да кандидатстват онлайн или в офисите на агенцията, обясни Клисурски на брифинг в Министерския съвет. По думите му цените на горивата ще се следят ежедневно чрез данните от касовите бележки, които постъпват в реално време в Националната агенция за приходите. Така ще се отчита реалната цена, която потребителите плащат след отстъпки и промоции на бензиностанциите.

Към момента цените не достигат прага за активиране на мярката, отбеляза финансовият министър. По последни данни дизеловото гориво се продава средно за около 1,50 евро за литър, а бензин А95 – за около 1,35 евро. Той допълни, че правителството следи динамиката на цените, но не се ангажира с прогнози дали и кога прагът може да бъде достигнат.