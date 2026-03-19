Белият дом оттегля идеята за забрана за износ на суров петрол

Белият дом не планира да забрани износа на петрол и газ, заяви служител на администрацията на президента Доналд Тръмп след среща между вицепрезидента Джей Ди Ванс и ръководители на американски петролни компании.

„Ограниченията за износа на петрол и газ не се разглеждат“, подчерта служителят, цитиран от Bloomberg.

Срещата, състояла се в Американския петролен институт, се провежда в момент, когато Тръмп е изправен пред силен политически натиск да се справи с покачващите се цени на горивата заради войната на САЩ и Израел срещу Иран. В нея са участвали и други ключови служители на администрацията, включително министърът на енергетиката Крис Райт.

Междинните избори в САЩ през ноември ще зависят до голяма степен от отношението на американците към разходите за живот, а анкетите показват, че президентът получава лоши оценки заради икономиката. Средната цена на галон бензин достигна 3,88 долара в четвъртък, което е с близо 1 долар повече от тази преди месец.

Забраната за износ на петрол може да разтърси световните пазари, да обезкуражи шистовия добив и в крайна сметка да не помогне особено на американските шофьори, смятат експерти. Конгресът отмени 40-годишната забрана за износ на суров петрол през 2015 г., преоформяйки глобалните потоци, измествайки геополитическата сила и разрушавайки цели икономики. САЩ се утвърдиха като най-големия производител на петрол в света, а тяхното „черно злато“ се доставя на повече от 50 страни, като доставките често надвишават тези на която и да е страна от ОПЕК, освен Саудитска Арабия.

Въпреки че ограничаването на американския износ на рафинирани продукти като бензин и дизел би могло да гарантира по-големи доставки за потребителите в страната, експертите предупреждават, че този ход може да има обратен ефект и нежелани последици, като например намаляване на производството от рафинериите на брега на Мексиканския залив в САЩ, което би довело до по-високи цени.