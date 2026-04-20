Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Кремъл: Окуражени сме от желанието на Радев да разреши проблемите с Русия чрез преговори

Радев, който се е изказвал против военна подкрепа за усилията на Украйна във войната срещу Русия, говори за подобряване на връзките с Москва

13:33 | 20.04.26 г.
Снимка: БГНЕС/АНТОН СТАНКОВ
Кремъл заяви в понеделник, че е окуражен от желанието на Румен Радев да разреши проблемите с Русия чрез прагматични преговори, след като спечели убедителна победа на изборите в неделя.

Официалните резултати показват, че партията на Радев „Прогресивна България“ печели убедително, измествайки от властта дълго доминиращите политически сили и потенциално приближавайки държавата членка на Европейския съюз и НАТО към Москва, коментира Ройтерс.

Радев, който се е изказвал против военна подкрепа за усилията на Украйна във войната срещу Русия, говори за подобряване на връзките с Москва и възобновяване на свободния поток на руски нефт и газ към Европа.

Попитан в понеделник от репортер за предполагаемата паника в Европа относно победата на Радев и дали той е руски „Троянски кон“, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: „... Разбира се, ние сме окуражени от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и от тези на някои други европейски лидери, относно готовността им да решават проблемите чрез диалог.“

Песков заяви обаче, че според него би било преждевременно да се правят по-общи изводи за това дали политическият климат в Европа се променя, като се има предвид, че според него от Европейската комисия идват обичайните изявления, които в миналото той е описвал като антируски.

Последна актуализация: 16:00 | 20.04.26 г.
политическата криза избори 2026 румен радев
Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Рундю Руплата едно говори тук пред слабоумния ***, но друго в Европа, където е подвил опашка и скимти угодно. Още след първото му ходене ще го сложат на място и ще се върне тих-тих.
Mortagon
преди 2 часа
До: Гошогошевчакай сега малко, че не разбрах ... не трябва да махаме паметника (той все още си е там, частично) понеже ще разсърдим руснаците или може да имаме нужда от тях в бъдеще?Да направим обосновано предположение, че имаше изграден паметник от османците на Ахмед ага - Барутанлията (един от главните предводители на башибозука, наредил и извършил Баташкото клане през Априлското въстание) или на някой от техните султани ... ние какво следваше да направим с него?
гъбко
преди 2 часа
До: August ... който го е избрал , да го подкрепя !! гледам достатъчно гласове има , все ще се оправите ... :)))
гъбко
преди 2 часа
До: Шматарок ... И аз мисля , че тюрмата на народите търси изход от СВОйната , от ония дни Буданов говореше за това , пък и не само той ... Предполагам са наясно , че са стигнали пределът на възможностите си , виждат как им се срива икономиката , и не е баш така както са го планирали ... И също мисля , че се хващат за сламката - в случаят резидента им .
August
преди 2 часа
До: ШматарокE нали си шматарок, колко да се интересуваш от космоса !?
Шматарок
преди 2 часа
няма да им помогне срещу евтините и ефективни дрончета!!!
Шматарок
преди 2 часа
Света се интересува от България точно колкото аз от покоряването на Космоса!Русия като удавник за сламка се хваща за всичко, което ще доведе до край на войната, т.к. парите свършват със скоростта на светлината и тази война ги разори тотал. като гледам скоро Украйна от защита ще мине в нападение и може да я обвинят във военни престъпления:):):) май само ядрено оръжие им остана като коз на руснаците, ама нямат извинение да го ползват, иначе ги сърбят ръцете яко, в тази безпомощност. и 3млн. арми ...
Гошогошев
преди 3 часа
А бе казвах аз на времето: -Не бутайте Паметника на Съветската Армия ,че ще се наложи да правим на руската ,ама а де
August
преди 3 часа
Гъбко, кога се е случвало светът така да се интересува от България, преди да спечели Президента? Най-добре да сме единни и да го подкрепяме, да се спре тази война, която тече вече 5та година. Имаше някакъв скудоумец, който твърдеше, че можел да я спре за 1 ден. Какво спря? На босия цурвулите
гъбко
преди 3 часа
Айде пак се почна ... Таман намалиха материалите с дърдоренето от тюрмата на народите откакто украинците ги размазват , са пак отначало ... :)))
