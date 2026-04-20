Кремъл заяви в понеделник, че е окуражен от желанието на Румен Радев да разреши проблемите с Русия чрез прагматични преговори, след като спечели убедителна победа на изборите в неделя.

Официалните резултати показват, че партията на Радев „Прогресивна България“ печели убедително, измествайки от властта дълго доминиращите политически сили и потенциално приближавайки държавата членка на Европейския съюз и НАТО към Москва, коментира Ройтерс.

Радев, който се е изказвал против военна подкрепа за усилията на Украйна във войната срещу Русия, говори за подобряване на връзките с Москва и възобновяване на свободния поток на руски нефт и газ към Европа.

Попитан в понеделник от репортер за предполагаемата паника в Европа относно победата на Радев и дали той е руски „Троянски кон“, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза: „... Разбира се, ние сме окуражени от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и от тези на някои други европейски лидери, относно готовността им да решават проблемите чрез диалог.“

Песков заяви обаче, че според него би било преждевременно да се правят по-общи изводи за това дали политическият климат в Европа се променя, като се има предвид, че според него от Европейската комисия идват обичайните изявления, които в миналото той е описвал като антируски.