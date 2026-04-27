Президентът свиква първото заседание на парламента в четвъртък

Изпълняващият длъжността президент на България Илияна Йотова обяви, че свиква първото заседание на Народното събрание в четвъртък, 30 април, от 10 часа.

„Убедена съм, че ще видим съвсем различен парламент. Очаквам много смели и бързи решения, променен стил и начин на работа с уважение към българските граждани“, коментира тя пред журналисти, цитирана от пресслужбата на Президентството.

Йотова коментира, че очаква да чуе от от новоизбраните народни представители как ще изпълнят своите обещания и какви ще бъдат първите им стъпки.

Веднага ще започне и процедурата по сформиране на редовно правителство. Президентът посочи, че ще следва Конституцията, като напомни, че предстоят консултации с парламентарно представените политически сили.

От „Прогресивна България“ – партията на бившия президент Румен Радев, която спечели вота, коментираха наскоро, че очакват процедурата да приключи до средата на май.

В отговор на въпрос дали очаква промени в Конституцията в частта за служебното правителство Йотова посочи, че темата е важна, но има доста по-ключови задачи пред новото управление. Сред тях държавният глава открои приемането на държавния бюджет за 2026 г.