Румяна Бъчварова: Логично е да се мисли за номиниране на Андрей Гюров за президент

Логично изглежда да се мисли в посока за номиниране на Андрей Гюров за президент. Това каза пред БНР Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер, като подчерта, че решението ще бъде взето лично от него.

По думите ѝ това, което е направило служебното правителство на Гюров, е една история за успех и подчерта, че макар и служебно, това правителство е било критикувано от първия му ден, сякаш е отделен политически проект, но през тези 78 дни, колкото е работило то, никой от него не си е позволил да обвини конкретна партия или конкретна личност, а са представяли проблеми и са дискутирали техните решения:

"Нямаше политически обвинения, които доминираха дебата преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Не влязохме в тази обичайно очаквана роля - да бъдем разобличители. За това си има органи в държавата, които могат да направят ревизия и да упражнят контрол. Въпрос на управленски умения е тези органи да бъдат накарани да работят".

Има много важни уроци, които това правителство може да остави на следващите, смята тя.

"Това, че не трябва да се поддаваш на външни въздействия и да съобразяваш едно или друго решение с това как може да бъде използвано. Примерът, който веднага ще дам, е с подписаното споразумение с Украйна. Аз съм дълбоко убедена, че исторически това е едно много правилно решение, но то беше използвано като контрапункт в кампанията. То дава много шансове на България. ... То е споразумение за възможности, а не за задължения. Какво може да бъде оттегляно? Не мисля, че може да бъде преработвано, защото няма такава практика. За него се изискваше смелост и убеденост, че се правят правилните неща".

Румяна Бъчварова посочи, че служебното правителство е оставило "една книга от 400 страници, в която е описан всеки един важен проект за държавата на какъв етап е и какво е необходимо, за да се случи той".

Според нея с високия резултат за "Прогресивна България" българските граждани са казали на политиците, че искат промяна.

"Този скок в подкрепата през последната седмица преди изборите е израз на това, че освен подкрепата, която се даваше на бившия президент Румен Радев, много хора гласуваха, за да не допуснат възстановяването на предишния модел на управление и връщане в ситуацията, която ни остави в поредицата от кризи", счита Бъчварова.