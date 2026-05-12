Икономическият министър спря всички плащания от държавни дружества заради одити

Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев разпореди временно преустановяване на всички плащания от държавните дружества в ресора на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, както и временно спиране на сключването на нови договори и обявяването на обществени поръчки, се посочва в съобщение в сайта на Министерството.

Няма да бъдат спирани разходите за изплащане на работни заплати и неотложна издръжка на сградния фонд. Съобщението в официалния канал на ведомството беше предшествано с няколко часа от идентичен пост във Facebook.

Още в началото на май депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев съобщи, че разполагат с информация за злоупотреби, като даде пример конкретно с дъщерните на Държавната консолидационна компания „Монтажи“ ЕАД и ВМЗ.

„Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина“, посочва Александър Пулев в днешната си публикация.

„Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите“, пише още той.

Предприетите мерки са временни – до приключване на проверките и изясняване на финансовото състояние на структурите и дружествата в системата. Резултатите ще бъдат публично оповестени. В рамките на деня Пулев се е срещнал с всички директори на дирекции и с второстепенните разпоредители с бюджет с цел координиране на работата и ускоряване на всички процеси в системата на Министерството.

Оосвен „Монтажи“ ЕАД и ВМЗ под шапката на ДКК са още редица важни дружества като „Авионамс“ и „Кинтекс“.

Пред bTV на 1 май Слави Василев обяви, че около 120 млн. евро са били иззети от печалбата на ВМЗ и пренасочени към „Монтажи“, „където тази сума изтича“.

В последните дни от работата си служебното правителство на Андрей Гюров направи промени в ръководството на дъщерното дружество „Монтажи“, на което са възложени ремонтите на язовири, съобщи преди седмица в. „Сега“. Новото ръководство е взело решение за преглед на всички договори за ремонти на язовири от 2020 година насам.