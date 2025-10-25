Заплащането на жените изостава. Дали завръщането в офисите е виновно?

Жените, които искат гъвкавостта на работата от вкъщи, откриват, че това си има цена, пише The Wall Street Journal.

До миналата година жените в САЩ, работещи на пълен работен ден, са печелили по 81 цента към долар в сравнение с мъжете, което е най-голямата разлика в заплащането от 2016 г. насам, сочат последните данни на Бюрото за преброяване на населението. А по-скорошни данни от американското министерство на труда показват, че мъжете изпреварват жените и тази година, що се касае до седмичния ръст на доходите.

Икономистите, които изследват увеличаващата се разлика, казват, че вероятно има няколко фактора, които играят роля, включително високата цена и оскъдната наличност на достъпните грижи за деца. Но водещата им теория е усилието на много компании да върнат служителите си в офисите, което може да накара някои жени да напуснат, да откажат повишения или да изберат по-нископлатени работни места с по-голяма гъвкавост.

Жените изостават, докато стремежът за връщане в офиса се засилва в корпоративния свят, което отразява бариерите, с които дамите могат да се сблъскат, когато жонглират между кариера и семейство, дори след десетилетия на успехи на работното място.

„Това се дължи на половите норми в обществото като цяло, които поставят непропорционален дял от домакинските отговорности и грижите за децата върху жените“, коментира Франсин Блау, професор по икономика в Университета Корнел.

Когато отпускът по майчинство на Джейн Варбъл за второто ѝ дете приключва през февруари, тя вече няма възможността от ерата на Covid-19 да работи дистанционно няколко дни в седмицата като счетоводител за федералното правителство в Сейнт Луис.

„Само след две или три седмици си казах: „Не мога да направя това“, споделя 34-годишната жена, чийто съпруг работи нощем в склад, което затруднява вземането на децата от детска градина. „Плачех, докато шофирах до и от работа, защото бях толкова изтощена.“

Варбъл получава държавна подкрепа тази пролет и сега има изцяло дистанционна работа в адвокатска кантора, което ѝ спестява близо два часа дневно за пътуване до работа. Същевременно това запазва възможността ѝ да води децата си на лекарски прегледи. „Приех около 25% намаление на заплатата си, но си заслужава“, категорична е тя.

Делът на жените в разцвета на трудоспособността си - на възраст от 25 до 54 години, които работят или търсят работа, е стагнирал тази година, докато при мъжете се е увеличил, показват федерални данни. Икономистите смятат, че това отразява цялостния пазар на труда с ниски нива на наемане, изискванията за връщане в офиса, както и трудностите, с които много семейства се сблъскват при намирането на достъпни грижи за деца.

KPMG установи, че в САЩ участието в работната сила на жените с поне бакалавърска степен и дете до пет години е намаляло с 2,3 процентни пункта от началото на 2023 г. За дамите без диплома и без деца то се е увеличило с близо 1 процентен пункт.

През последните четири десетилетия разликата между доходите на жените и мъжете до голяма степен се е движила в една посока. Тя се е свила, тъй като жените са постигнали напредък в образованието си и в по-голяма степен са навлезли на пазара на труда. До 2022 г. жените, работещи на пълен работен ден и целогодишно, са достигнали пик на възнаграждението от 84 цента при долар за мъжете, показват данните.

Но на следващата година съотношението отбелязва първия си статистически значим спад от две десетилетия, като жените падат до по-малко от 83 цента на долар. След това се случва отново през 2024 г., когато доходите на мъжете се увеличават с 3,7%, докато тези на жените не се променят съществено.

Данните включват хора, които са работили поне 35 часа седмично. Те не отчитат работата на непълно работно време, нивата на образование или избора на кариера, които могат да насочат мъжете към работа с по-добро заплащане.

Много мъже, особено по-младите, също срещат трудности на настоящия пазар на труда. Делът на мъжете на възраст между 25 и 34 години, които работят или търсят работа, се е увеличил през последната година, но остава с над 3 процентни пункта под последния си пик от 2007 г.

Жените съставляват по-голямата част от работната сила с висше образование, но са и свръхпредставени в по-нископлатени работни места като домашни помощници, касиери и сервитьори на храна. Проучванията показват, че те прекарват повече време в домакински задачи като грижа за деца.

Жените са почти три пъти по-склонни от мъжете да напуснат работа във високотехнологична или финансова фирма, когато тя въведе задължение за връщане в офиса, сочи скорошна статия, изготвена от икономисти от Университета в Питсбърг.

Изследването проследява трудовата история на повече от 3 млн. технологични и финансови работници в LinkedIn до края на 2023 г. То показва, че напускащите работници са по-склонни да си тръгнат за по-ниска позиция след въвеждане на задължение за връщане в офиса, като ефектът е по-изразен при жените, отколкото при мъжете.